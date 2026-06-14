Driessen tidak meragukan hasil pertandingan pembuka Piala Dunia timnas Belanda melawan Jepang

Mike Verweij dan Valentijn Driessen tidak memperkirakan tim nasional Belanda akan langsung mengalami kekalahan di Piala Dunia. Para pengamat tim Oranje dari De Telegraaf berpendapat bahwa Jepang, lawan mereka pada Minggu malam di Dallas, sudah terlalu lama dinilai terlalu tinggi.

''Saya pikir Jepang dibuat terlihat jauh lebih hebat, termasuk karena beberapa kemenangan dalam laga persahabatan. Mereka mengalahkan Jerman dengan skor 4-1. Itu memang prestasi yang luar biasa. Tapi sebenarnya ini adalah tim tanpa pemain bintang,'' demikian kesimpulan Verweij dalam ulasannya di podcast Kick-Off.

''Dan hal yang harus diwaspadai Belanda: Jepang akan bermain dengan sangat agresif. Dan mereka, lebih dari Belanda, terbiasa dengan cuaca panas. Namun dalam hal kualitas, saya pikir Belanda memiliki lebih banyak kelebihan daripada Jepang,'' kata Verweij yang tidak khawatir Oranje akan mengalami kekalahan telak dalam pertandingan pertama di Grup F. ''Belanda setidaknya harus meraih satu poin, tapi sebenarnya tiga poin.''

Driessen memperkirakan intensitas pertandingan Belanda vs Jepang akan sangat tinggi. “Pasti akan banyak kerja keras yang dilakukan oleh tim-tim di Piala Dunia. Ada yang menyarankan bahwa cuacanya terlalu panas, dan bahwa ini akan lebih menjadi pertandinganpassing daripada pertandingan lari. Namun sejauh ini, situasinya tidak terlalu buruk. Timnas Belanda bermain dalam suhu 21, 22 derajat. Dengan kelembapan udara yang sangat normal. Jadi, ini bisa menjadi pertandingan yang sesungguhnya.”

''Dan jika kamu membandingkan semua pemain timnas Belanda dengan pemain Jepang. Maka kamu yang harus menentukan siapa pemain Jepang yang ingin kamu lihat di timnas Belanda,'' kata Driessen, yang langsung mendengar nama penyerang Feyenoord, Ayase Ueda.

''Dia hanya mencetak gol melawan klub-klub kecil. Dan Donyell Malen mencetak gol di Serie A. Bukan kompetisi yang saya anggap tinggi, tapi lebih tinggi dari Eredivisie. Di sana dia mencetak gol secara beruntun. Jadi Ueda menggantikan Malen bukanlah pilihan bagi saya. Sebenarnya tidak ada satu pun pemain Jepang,'' tambah penggemar Oranje dari surat kabar pagi itu.

Driessen sampai pada kesimpulan yang jelas menjelang pertandingan Belanda - Jepang. ''Dan jika Anda juga melihat di mana mereka semua bermain. Ada satu yang bermain di Bayern München (Hiroki Ito, red.). Tapi dia lebih sering duduk di bangku cadangan daripada bermain. Ini harusnya tiga poin untuk Belanda.''