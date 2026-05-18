Driessen mengusulkan opsi unik sebagai stadion untuk Ajax - FC Groningen

Valentijn Driessen menanggapi dalam rubrik Kick-Off surat kabar De Telegraaf terkait berita bahwa suporter FC Groningen tidak diperbolehkan masuk ke Stadion Kras di Volendam pada Kamis untuk pertandingan melawan Ajax dalam babak play-off kualifikasi kompetisi Eropa.

Driessen membuka diskusi dengan menyatakan bahwa Ajax akan tersingkir oleh Groningen. ''100 persen'', kata kepala redaksi sepak bola surat kabar pagi itu, yang memberi sedikit peluang bagi tim asal Amsterdam tersebut.

''Ini sangat disayangkan, karena Groningen sudah pernah bermain tanpa penonton, di kandang Ajax,'' kata Driessen merujuk pada pertandingan yang dihentikan karena kembang api di Johan Cruijff ArenA pada awal musim ini. ''Dan sekarang tanpa suporter Groningen di Volendam. KNVB jelas-jelas membuat kesalahan. Mereka seharusnya mengatakan: kalian harus selalu bermain di stadion sendiri. Jika tidak bisa, maka kita pindah ke kandang lawan. Cukup balikkan saja.''

Pengamat klub Mike Verweij kemudian menekankan bahwa pertandingan yang dihentikan antara Ajax dan FC Groningen beberapa bulan lalu tidak ada hubungannya dengan ketidakhadiran suporter Groningen pada Kamis di Volendam. ''Karena Ajax tidak terlibat sama sekali dalam hal ini. Ini disebabkan oleh kerusuhan setelah pertandingan FC Volendam - Telstar. Dan walikota juga ingin pertandingan FC Volendam - Willem II dimainkan tanpa penonton tim tamu. Menurut saya, hal itu juga sudah diumumkan.''

''Artinya, jika Ajax menang, suporter FC Utrecht atau sc Heerenveen tidak bisa masuk,'' kata Driessen merujuk pada semifinal lain di babak playoff. ''Sepak bola profesional dan babak playoff tidak dimaksudkan untuk hal ini. Dan jika semua orang tahu apa yang akan diputuskan walikota itu, hal ini tidak akan pernah terjadi.''

Driessen melanjutkan argumennya. ''Saya sudah merasa sangat aneh bahwa Ajax bisa pindah ke Volendam. Juga karena sejarah dengan suporter FC Utrecht. Dan sejarah antara Ajax dan FC Groningen. Dewan kompetisi seharusnya mencegah hal itu.''

''Ini selalu merupakan bentuk kecurangan dalam kompetisi. Tapi tentu saja, ini benar-benar tidak masuk akal. Lagipula, pertandingan ini juga dimainkan untuk penonton. Mungkin saja tiket pertandingan FC Groningen melawan Ajax sudah habis terjual. Ajax melawan FC Groningen di ArenA mungkin juga akan penuh sesak. Namun, hal ini sebenarnya harus segera diselesaikan,'' keluh Driessen, sebelum kemudian menyebutkan solusi yang mungkin.

''Ke lapangan netral, seperti yang mereka lakukan di Inggris. Di sana mereka bermain di Wembley. Semifinal dan final piala, tetapi juga pertandingan promosi. Dan itu selalu cukup penuh, hingga ke level amatir pun,'' kata penggemar sepak bola tersebut, yang langsung menyebutkan opsi di Belanda. "Stadion PSV, atau semacamnya. Tapi itu juga tergantung pada minat penonton. Stadion AZ juga cukup besar."