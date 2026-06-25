Kemungkinan besar tim nasional Belanda akan berhadapan dengan Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Valentijn Driessen menyadari bahwa pertandingan ini akan berlangsung sangat menegangkan, jika Oranje benar-benar berhasil finis di puncak Grup F.

“Saya berharap terjadi pertandingan Belanda melawan Maroko. Menurut saya, itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa,” demikian Driessen membuka pembicaraan pada hari Kamis di Kick-Off, podcast dari De Telegraaf. “Dengan segala emosi yang menyertainya. Dan para pemain yang kita kenal, baik dari liga kita sendiri maupun dari Belgia. Atau dari kompetisi internasional. Semuanya adalah pemain-pemain hebat.”

“Belanda dan Maroko juga pernah bertanding di Piala Dunia 1994,” kata Driessen merujuk pada kemenangan Oranje 2-1 lebih dari tiga dekade lalu. “Komposisi demografis telah berubah drastis dalam 32 tahun terakhir. Kita kini memiliki komunitas Maroko yang jauh lebih besar. Dengan banyak sekali pemain sepak bola berbakat, yang juga telah bermain di Eredivisie.”

“Dan tentu saja menyenangkan bisa berhadapan dengan lawan seperti itu di turnamen sebesar ini. Terlepas dari masalah yang mungkin dihadapi para walikota di kota-kota besar. Mereka mungkin berpikir dengan penuh kekhawatiran: ke mana semua ini akan berujung?”, kata pengamat Oranje ini, yang tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan terjadinya kerusuhan sebelum, selama, dan setelah pertandingan Belanda melawan Maroko.

“Namun dari sudut pandang olahraga, saya benar-benar menantikan pertandingan seperti itu,” ulang Driessen, yang melihat Maroko finis di posisi kedua Grup C setelah kemenangan 4-2 atas Haiti. Brasil melanjutkan perjalanan di Piala Dunia sebagai juara grup setelah kemenangan mudah 0-3 atas Skotlandia yang lemah.

Jika timnas Belanda dan Maroko memang bertemu di babak 16 besar, pertandingan tersebut akan berlangsung pada malam hari dari Senin ke Selasa. Kick-off akan dimulai pada pukul 03.00 waktu Belanda. Kota Monterrey di Meksiko akan menjadi tempat pertandingannya.