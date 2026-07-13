Driessen mendesak KNVB untuk menghubungi pelatih ini sesegera mungkin

Dalam artikel di De Telegraaf, Valentijn Driessen memberikan penilaian buruk kepada KNVB setelah kegagalan timnas Belanda di Piala Dunia. Selain itu, kepala redaksi sepak bola tersebut mendukung Arne Slot sebagai pelatih kepala baru Oranje.

“Menjadi juara dunia atau mencapai semifinal adalah target yang tidak realistis dengan Prancis sebagai lawan di perempat final. Bahkan tidak mendekati target tersebut merupakan kegagalan yang tidak dapat diterima,” demikian penilaian Driessen dalam tulisannya pada hari Senin.

Pengamat Oranje ini mengkritik keras direktur jenderal Marianne van Leeuwen dan direktur sepak bola elit Nigel de Jong dari KNVB. “Kini mereka, bersama Clarence Seedorf sebagai komisaris KNVB, akan menunjuk pelatih timnas baru. Karena mereka sepenuhnya salah menilai dinamika kekuatan di Piala Dunia terkait Tim Oranje—bersama Koeman dan para pemain internasionalnya—standar penilaian untuk pengganti Koeman harus ditetapkan pada tingkat tertinggi.”

Driessen mendesak De Jong untuk segera menghubungi Slot. “Dia adalah kandidat terbaik yang bisa dibayangkan dan juga memiliki paspor Belanda. Hanya kesepakatan finansial bernilai jutaan antara Slot dan Liverpool saat pemecatannya pada Mei yang mungkin menjadi hambatan.”

Slot tampaknya merupakan kandidat ideal, terutama karena Peter Bosz dan Erik ten Hag tidak bersedia bergabung dengan KNVB. “Slot tetap bungkam mengenai hal itu. Hal ini cukup bermakna bagi Slot yang dikenal sebagai komunikator ulung. Dia telah berkomunikasi dengan hampir semua media, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp, dan menolak menutup pintu bagi Oranje di mana pun.”

Driessen akhirnya menjelaskan mengapa manajer yang dipecat dari Liverpool itu adalah penerus impian Ronald Koeman. “Slot mampu mencapai hasil dalam waktu singkat dengan skuad yang ada, sekaligus mengarahkan proses jangka panjang dengan baik. Kualitas-kualitas tersebut sangat diperlukan untuk proses seleksi di Oranje.”