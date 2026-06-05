Driessen mencoret nama pemain: 'Tidak cocok untuk tim nasional Belanda'

Valentijn Driessen (belum) terkesan dengan Crysencio Summerville. Kepala redaksi sepak bola De Telegraaf ini menilai pemain sayap tersebut saat ini belum cukup baik untuk mendapatkan tempat di starting line-up tim nasional Belanda.

''Saya merasa Summerville tidak bermain bagus saat melawan Aljazair,'' demikian Driessen membuka analisisnya tentang pemain sayap Oranje tersebut dalam podcast Kick-Off. ''Dia sesekali menunjukkan kilasan yang membuat Anda berpikir: itu lumayan. Tapi dia bukanlah pemain timnas Belanda sejati. Terlalu tidak konsisten.''

Driessen pasti tidak akan memulainya dengan Summerville di Piala Dunia. ''Malen, Brobbey, Gakpo. Itulah yang akan saya pilih.'' Pengamat Oranje dari surat kabar pagi itu menilai Memphis Depay belum cukup fit untuk peran menonjol di lini depan tim asuhan pelatih nasional Ronald Koeman.

"Tapi menurut saya Brobbey adalah pilihan kelima. Karena Wout Weghorst masuk lebih dulu," kata Driessen menyoroti pilihan pelatih nasional yang menurutnya juga aneh. "Sama seperti saat istirahat: Verbruggen keluar dan Roefs masuk. Bukan Flekken. Padahal sebelumnya Flekken selalu menjadi kiper cadangan."

''Lalu Koeman mengatakan setelah pertandingan bahwa dia belum mengambil keputusan. Tapi aneh memasukkan Roefs. Bukan Flekken,'' kata pengamat skeptis timnas Belanda, yang akan memulai Piala Dunia melawan Jepang pada 14 Juni.

Summerville mendapat nilai 7,5 dari Voetbalzone, nilai tertinggi di antara semua pemain Oranje. Senin nanti, penyerang sayap ini akan mendapat kesempatan baru melawan Uzbekistan, dalam laga persahabatan terakhir Belanda.