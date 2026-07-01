Driessen mencoret nama besar sebagai calon pengganti Koeman

Kini, setelah Ronald Koeman mengundurkan diri sebagai pelatih tim nasional, KNVB mulai mencari pengganti yang tepat. Dalam podcast Kick-Off, Valentijn Driessen sudah mencoret nama salah satu kandidat terkemuka.

“Saya rasa KNVB memang tidak melihat potensi pada Bosz. Kalau tidak, pasti sudah ada komunikasi yang terjalin,” demikian Driessen membuka pembicaraan. “Seandainya begitu, pada Januari lalu pasti sudah dikatakan: kami belum tahu bagaimana kelanjutan Ronald Koeman. Tapi Anda tetap menjadi salah satu kandidat.”

Kepala bagian sepak bola De Telegraaf melanjutkan argumennya. “Saya juga mendengar dari suatu sumber bahwa Bosz adalah pelatih yang mengutamakan proses. Sama seperti Arne Slot di Feyenoord, ia berhasil menata PSV pada musim pertamanya. Dan mereka memainkan sepak bola yang luar biasa.”

“Lalu ada yang berkata: ya, kamu punya waktu yang sangat sedikit. Dan kamu jarang bersama para pemain Oranje. Kamu jarang melatih. Tapi Bosz begitu berpengalaman sehingga dia bisa dengan cepat menanamkan visinya ke timnas Belanda. Koeman melakukannya dalam dua sesi latihan.”

Mike Verweij mengenang masa Bosz di Ajax. “Dalam sesi latihan, pola-pola permainan benar-benar ditanamkan. Tidak ada jeda di antara sesi-sesi latihan, karena dalam pertandingan pun tidak ada jeda. Itu sangat intensif. Dan dia bekerja dengan para pemain itu setiap hari.”

“Dan sebagai pelatih tim nasional, hal itu tidak mungkin dilakukan,” kata Verweij sambil melihat perbedaan yang jelas antara kedua peran tersebut. “Banyak pemain internasional yang baru saja bermain pada hari Minggu. Anda tidak bisa berlatih dengan intensitas penuh. Ada banyak hal yang harus dijelaskan dalam sesi latihan, rapat, dan pembicaraan individu. Saya pikir Bosz lebih cocok di klub, dan kurang cocok sebagai pelatih tim nasional. Namun, jika Anda tidak memberinya kesempatan itu, dia tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa dia memang cocok.”

Bosz membawa PSV meraih tiga gelar juara liga berturut-turut, dan memastikan partisipasi tahunan di Liga Champions. Awal tahun ini, dia memperpanjang kontraknya di Eindhoven hingga 30 Juni 2028.