Driessen habis-habisan mengkritik Weghorst setelah wawancara yang luar biasa

Valentijn Driessen muak dalam Kick-Off dari De Telegraaf terhadap Wout Weghorst. Jurnalis itu mendengar penyerang FC Twente tersebut mengatakan hal-hal yang ganjil pada Kamis setelah memastikan tempat di fase liga Conference League.

"Saya ingin lebih dulu berterima kasih kepada seseorang, yaitu Tuhan. Dia telah memberi saya banyak energi dan kekuatan. Saya ingin mengatakan itu," kata Weghorst usai kemenangan 1-4 atas FK Qarabag dalam wawancara dengan ESPN.

"Wout Weghorst tidak seharusnya menjual omong kosong seperti ini," nilai Driessen sehari kemudian dalam podcast surat kabar pagi tersebut. "Kalau dia memang ingin begitu, dia harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Itu tentu sama sekali tidak masuk akal."

Mike Verweij sama sekali tidak setuju dengan itu. "Itu justru omong kosong. Kalau memang dia merasakan dan meyakini itu, lalu merasa perlu mengatakannya di depan kamera. Justru kita senang dengan pemain yang sesekali mengatakan sesuatu, bukan?"

"Saya sama sekali tidak perlu mendengar cerita tentang Tuhan dan semacamnya. Karena itu memang omong kosong besar. Dia mendapat dukungan Tuhan, karena Weghorst terjatuh lalu membuat orang itu mendapat kartu merah. Dia yang melakukan pelanggaran, dan menghantamkan lututnya ke dada anak itu. Dan anak itu yang mendapat kartu merah. Itu juga yang diinginkan Tuhan," ujar Driessen dengan sinis.

"Saya boleh tidak setuju dengan ini, kan? Menurut saya ini pernyataan yang konyol," ulang kepala sepak bola itu sekali lagi. "Setiap kali membawa-bawa Tuhan. Karena itu saya cukup suka dengan komentar-komentar itu: seorang anak berusia empat tahun yang mengidap leukemia, untuk itu Tuhan sedang tidak punya waktu."

"Kalau Weghorst ingin mendapatkan dorongannya dari sesuatu, silakan. Tapi saya tidak perlu mendengarnya. Apalagi kalau itu soal Tuhan," demikian Driessen menutup pendapatnya soal striker Twente tersebut.