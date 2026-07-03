Dragi mengucapkan selamat kepada timnas Mesir: Inilah posisi yang pantas didapatkan Mesir

Komentator olahraga Aljazair, Hafiz Daraji, bintang jaringan "BeIN Sports", mengucapkan selamat kepada tim nasional Mesir atas keberhasilannya melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan menggambarkan pencapaian tersebut sebagai "halaman baru dalam sejarah sepak bola Mesir dan dunia".

Melalui akun resminya di Facebook, Daraji menulis: “Para pemain Mesir telah melakukannya dan menulis halaman baru dengan penuh prestasi dan layak… Selamat kepada Mesir dan rakyatnya yang hebat,” sambil menegaskan bahwa pencapaian tersebut “merupakan buah dari keyakinan, kerja keras, dan semangat juang yang tidak mengenal kata mustahil.”

Komentator asal Aljazair itu menambahkan: “Inilah posisi yang pantas didapatkan Mesir, dan inilah tempat yang semestinya bagi sepak bola Mesir di antara para raksasa dunia,” merujuk pada hak para Firaun untuk bersaing di level global.

Dragi memuji “tekad dan keteguhan” yang ditunjukkan oleh tim nasional Mesir, menegaskan bahwa “mimpi berubah menjadi kenyataan ketika orang-orang mempercayainya,” sebelum mengakhiri ucapan selamatnya dengan kalimat “Selamat seribu kali untuk Mesir… dan maju terus dalam perjalanan Piala Dunia.”

Perlu dicatat bahwa ucapan selamat dari Draji mendapat respons luas di media sosial, di mana para pengikutnya menganggapnya sebagai “contoh semangat sportivitas Arab”.