Inilah Tiga Pekan Perdana Draf Jadwal Pertandingan Liga 1 2020

Arema Vs Persib, Persija Vs Persebaya, Liga 1 2020 langsung diwarnai super bigmatch pada pekan awal menurut draft jadwal pertandingan.

Draf jadwal pertandingan Liga 1 2020 telah dikirim kepada klub-klub peserta, untuk mendapatkan respons sebelum jadwal tersebut ditetapkan sebagai jadwal resmi kompetisi kasta tertinggi sepakbola Indonesia tahun ini.

Dari draf tersebut, pertandingan akbar langsung digelar, terutama pada pekan kedua ketika Arema FC bertemu dengan Persib Bandung dan Persija Jakarta menjamu Persebaya Surabaya.

Sementara itu, duel derbi Jawa Timur antara Persebaya dan Persik Kediri berpotensi besar menjadi laga pembuka kompetisi. Berikut jadwal pertandingan tiga pekan awal selengkapnya:

PEKAN 1



Sabtu, 29 Februari

Persebaya vs Persik

Madura United vs Barito Putera

Bhayangkara FC vs Persiraja



Minggu, 1 Maret

Persija vs Borneo FC

Persipura vs PSIS

Persib vs Persela

PSM vs PSS



Senin, 2 Maret

Persikabo vs Arema FC

Bali United vs Persita







PEKAN 2



Jumat, 6 Maret

Barito Putera vs Bali United

Persik vs Bhayangkara FC

Persita vs PSM



Sabtu, 7 Maret

Persela vs PSIS

Persipura vs Borneo FC

Persija vs Persebaya



Minggu, 8 Maret

PSS vs Persikabo

Arema FC vs Persib



Senin, 9 Maret

Persiraja vs Madura United







PEKAN 3



Jumat, 13 Maret

Borneo FC vs Persela

Persebaya vs Persipura



Sabtu, 14 Maret

PSIS vs Arema FC

Persik vs Persiraja

PSM vs Barito Putera

Bhayangkara FC vs Persija



Minggu, 15 Maret

Bali United vs Madura United

Persikabo vs Persita

Persib vs PSS