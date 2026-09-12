Douvikas: "Rahasia gol-gol untuk Como? Kucing saya Grace dan biliar"

Tasos Douvikas, penyerang Como asuhan Fabregas, berbicara kepada Gazzetta dello Sport: "Liga Champions? Ini perasaan yang luar biasa. Kami bekerja sangat keras untuk sampai ke momen ini dan menang seperti ini, di depan suporter kami, adalah sesuatu yang akan selalu kami ingat dan akan selalu mereka ingat. Tetapi kami harus langsung memikirkan laga berikutnya: inilah momen paling sensitif untuk menjaga konsentrasi tetap tinggi".









Apa yang dikatakan Fabregas di ruang ganti sebelum pertandingan?





"Dia tidak mengubah cara menyiapkan pertandingan, dan saya rasa ini hal yang sangat penting untuk membuat kami tetap fokus. Seperti biasa dia meminta kami bermain dengan berani, penuh perhatian, dan punya kepribadian untuk bermain seperti yang kami tahu".





Dominan seperti Bayern, PSG, Barcelona, dan Manchester United... satu-satunya yang menang pada laga pertama dengan selisih setidaknya tiga gol. Eropa juga harus memperhitungkan Como ini: jangan bilang kepada kami bahwa ini terlalu cepat karena Anda sudah tidak lagi kredibel.





"Tidak... (tertawa). Kami sedang membicarakan tim-tim terbaik di dunia, dengan sejarah besar di belakang mereka. Kami baru saja sampai, tidak akan bijak untuk memikirkannya bahkan hanya sedetik, itu hanya akan membawa dampak buruk".





Tiga gol dalam empat pertandingan, yang menjadi enam dalam sembilan laga terakhir jika menambahkan musim lalu yang ditutup sebagai wakil top skor Serie A di belakang Lautaro, sejajar dengan Malen. Angka yang hebat.





"Saya senang, para penyerang hidup dari gol dan terutama dari konsistensi. Tetapi sungguh, hal yang utama adalah membantu rekan-rekan setim di setiap pertandingan, bukan hanya dengan mencetak gol".





Sekarang ketika para bek Italia takut kepada Anda dan mempelajari Anda, apa langkah balasan Anda untuk tetap berada di level teratas?





"Terus berkembang, secara individu dan dalam permainan tim. Bek-bek Serie A sangat kuat, baik secara fisik maupun dari sudut pandang taktik, jadi Anda harus selalu bisa membaca situasi".





Ndicka dari Roma menyebut Anda sebagai lawan paling merepotkan. Bek mana yang paling Anda takuti?





"Chalobah, Ramon, dan Kempf yang saya hadapi setiap hari dalam latihan... Di luar bercanda, di Italia ada banyak bek kuat. Saya suka duel yang membuat Anda tetap fokus selama 90 menit".





Agresivitas, kecerdasan, penguasaan bola Cesc bersikeras memaksakan permainan kami





Saya tahu Anda tidak memikirkan Scudetto dan hanya fokus memenangi pertandingan berikutnya. Tetapi dari apa yang sejauh ini terlihat, sepertinya hanya Anda dan Roma yang bisa menyulitkan Inter.





"Tidak, ini benar-benar terlalu dini untuk membicarakan hal seperti itu, di Serie A ada banyak tim lain dengan level yang sangat tinggi".





Sudah terlalu banyak dibicarakan soal duel antara Anda dan Kean. Apakah Anda sudah paham bagaimana Fabregas akan mengelola kalian?





"Saya punya kepercayaan penuh pada kemampuan pelatih untuk menggunakan para pemain, dan saya serta Moise hanya fokus pada tim. Saya benar-benar senang pemain sekuat dia datang untuk berjuang bersama kami, kami tahu kontribusi semua orang akan dibutuhkan".





Dengan Moise Anda punya kesamaan dan perbedaan: jelaskan kepada kami...





"Kami sama-sama mengandalkan fisik dan mencari ruang di belakang pertahanan, tetapi kami punya karakteristik yang berbeda. Kami bisa bermain bersama justru karena saling melengkapi".





Lalu bagaimana rasanya bermain dengan dua talenta seperti Paz dan Baturina di belakang Anda?





"Kualitas berpadu dengan kecerdasan: seorang penyerang tidak bisa meminta yang lebih baik".





Secara umum, secara taktik apa yang paling banyak sedang dikerjakan Fabregas musim ini?





"Agresivitas, kecerdasan, permainan dengan bola. Dia bersikeras memaksakan permainan kami, hal yang paling penting baginya".





Saya fokus pada pekerjaan, saya menghabiskan banyak waktu di pusat latihan. Antusiasme itu menyenangkan, memberi kami dorongan, tetapi ada risiko itu mengalihkan perhatian dan membuat Anda besar kepala





Para pemain baru bagus, bukan? Milla bahkan menjadi kapten melawan Leipzig saat Da Cunha keluar. Siapa yang paling membuat Anda terkesan?





"Semua membawa sesuatu yang penting. Luis punya kepribadian besar, tetapi yang lain juga beradaptasi dengan sangat cepat. Itu terjadi pada semua pemain yang datang ke sini, dan itu menjelaskan bagaimana grup ini dan lingkungan ini bekerja".





Anda yang memilih merendah dan tidak suka sorotan, bagaimana mengelola antusiasme dari lingkungan dan media?





"Saya berusaha tetap menjadi diri sendiri. Saya fokus pada pekerjaan, saya menghabiskan banyak waktu di pusat latihan. Antusiasme itu menyenangkan, memberi kami dorongan, tetapi ada risiko itu mengalihkan perhatian dan membuat Anda besar kepala".





Menemani kucing-kucing Anda dan bermain biliar masih jadi hobi favorit, atau di Italia Anda menemukan yang lain?





"Kucing saya, Grace, selalu menjadi kepastian. Tongkat biliar juga belum ketinggalan zaman. Di sini terutama saya menemukan betapa indahnya menjalani sepakbola dengan gairah seperti ini, setiap hari".



