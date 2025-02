'Doubters to Believers Liverpool FC: Klopp's Era': Cara Menonton Dokumenter Baru Tentang Tim Sepak Bola Paling Sukses Di Inggris

Di mana bisa menonton film baru di balik layar Liverpool FC era Jurgen Klopp yang sukses?

Ketika Jurgen Klopp bergabung dengan raksasa sepak bola Inggris Liverpool pada bulan Oktober 2015, tugasnya untuk mengubah tim terkenal tersebut menjadi pemenang sekali lagi sangatlah besar. Liverpool dikenal sebagai salah satu klub terbesar di dunia, yang telah mendominasi sepak bola Inggris dan Eropa di masa lalu.

Skuad saat Klopp tiba, bagaimanapun, tidak dalam kondisi terbaik atau berada dalam posisi yang baik untuk memenangkan trofi, setelah terakhir memenangkan gelar liga di Anfield pada musim 1989-90. Di tahun-tahun sebelum kedatangan Klopp, klub telah berjuang untuk kejayaan Liga Premier tetapi gagal pada rintangan terakhir, dengan kemenangan Liga Champions yang bersejarah pada tahun 2005 atas AC Milan sebagai pencapaian paling terkenal mereka dalam beberapa tahun.

Cara menonton Doubters to Believers Liverpool FC: Era Klopp

Bagi penggemar yang ingin menyaksikan setiap momen dari dokumenter ini pada bulan Februari, mendaftar ke Amazon Prime Video adalah satu-satunya cara untuk menontonnya. Anda dapat memilih berlangganan bulanan seharga £8,99 atau £95 per tahun. Pelanggan di AS dapat mendapatkannya dengan harga $14,99 per bulan atau $139 per tahun.

Ketika Anda menjadi anggota, Anda akan dapat melakukan streaming ini, serta ribuan film dokumenter olahraga lainnya, film, dan acara televisi di berbagai perangkat, termasuk Smart TV, PlayStation 5 atau X-Box, Amazon Firestick, tablet, atau ponsel.

Apa isi dari dokumenter 'Doubters to Believers'?

Amazon Prime Video

Setelah membawa mantan klubnya Borussia Dortmund ke puncak Bundesliga Jerman dengan dua gelar liga dan sejumlah piala serta final lainnya, termasuk posisi runner-up di Liga Champions 2012, banyak yang percaya bahwa dia adalah pilihan sempurna untuk Liverpool namun membutuhkan waktu untuk membangun timnya sendiri dan menanamkan merek sepakbolanya sendiri di klub.

Dan tidak butuh waktu lama bagi Jurgen untuk membuat dampak, ketika hanya beberapa bulan setelah mengambil alih di Anfield dia membawa tim ke Final UEFA Europa League, setelah mengalahkan rival sengit Manchester United dan menyingkirkan mantan klubnya Dortmund dalam kemenangan dramatis 5-4, membuka jalan untuk banyak pertemuan berkesan lainnya dan hasil menakjubkan dalam hampir sembilan tahun bersama The Reds.

Sekarang Amazon Prime Video membawa semua keajaiban era Klopp ke layar kecil, dalam dokumenter baru Doubters to Believers Liverpool FC: Klopp's Era. Itu terungkap selama iklan paruh waktu pertandingan Liga Champions Liverpool melawan Lille pada 21 Januari, yang juga ditayangkan di Amazon Prime Video, menampilkan trailer untuk melihat menarik di balik layar klub. Akan tersedia untuk ditonton di platform streaming mulai 28 Februari sebagai bagian dari paket langganan bulanan atau tahunan standarnya.

Tonton trailer Doubters to Believers Liverpool FC: Klopp's Era

Lihat trailer luar biasa untuk dokumenter ini di bawah ini, yang mencakup kedatangan yang diantisipasi Klopp dan semua kesuksesan luar biasa yang ia dan klub alami selama masa jabatannya di sana.