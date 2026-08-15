Borussia Dortmund terus melancarkan pergerakan kuat untuk merekrut salah satu pemain Barcelona, selama periode transfer musim panas ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Dortmund berusaha merekrut Hector Fort seiring semakin dekatnya sang pemain untuk meninggalkan klub Catalan itu, setelah tersingkir dari perhitungan pelatih Hansi Flick.

Hector Fort, yang berusia 20 tahun, telah berlatih terpisah dari kelompok sejak beberapa hari lalu, menunggu kepastian kepergiannya dari Barcelona.

Fort mencari tujuan yang memungkinkannya mendapatkan peran utama secara berkelanjutan selama musim baru.

Barcelona menaksir nilai sang pemain antara 15 hingga 20 juta euro, tetapi klub Catalan itu tidak ingin kehilangan kendali atasnya, dan mungkin akan menurunkan nilai transfer jika mempertahankan sebagian dari haknya atau menyematkan klausul pembelian kembali.

Prioritas utama Hector Fort awalnya adalah pindah ke Liga Primer Inggris, sebuah kompetisi di mana pemain akademi Barcelona ini bisa menunjukkan kemampuannya, tetapi Borussia Dortmund masuk dengan kuat ke dalam perburuan untuk mendapatkan sang pemain.

Jurnalis Matteo Moretto mengungkap ketertarikan ini, dan "Mundo Deportivo" turut menegaskan bahwa Dortmund saat ini adalah yang paling dekat untuk merampungkan kesepakatan perekrutan Hector Fort.

Setelah meminjamkan Jan Couto ke Como, Borussia Dortmund hanya memiliki Julian Ryerson di posisi bek kanan dalam skuadnya, dan Hector Fort dapat memberinya persaingan kuat di level tinggi.

Klub Jerman itu juga menganut filosofi memberikan menit bermain kepada para pemain muda, hal yang bisa menjadikan Dortmund sebagai tujuan menarik demi perkembangan sang pemain dengan baik.

Hector Fort ingin membuktikan potensi besarnya tahun ini, setelah masa peminjamannya ke Elche, yang selama itu ia mengalami dislokasi bahu kiri yang membuatnya absen di sebagian besar musim.

Dortmund menekan untuk mendapatkan jasanya, dan akan memberinya kesempatan bermain di sebuah kompetisi kuat seperti Bundesliga, di samping motivasi berupa keikutsertaan di Liga Champions Eropa.