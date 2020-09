Donny Van De Beek: Manchester United Sudah Seperti Rumah Saya!

Gelandang , Donny van de Beek (23 tahun), belum apa-apa sudah mengaku nyaman bersama Setan Merah.

Van de Beek didatangkan Man United dari senilai £35 juta plus £4 juta sebagai tambahan berupa bonus, Rabu (2/9). Pemain asal Belanda itu dikontrak hingga Juni 2025 dengan opsi perpanjangan setahun.

Tercatat, Van de Beek menjadi pemain baru pertama Man United pada bursa transfer musim panas ini. Ia sekaligus menjadi pemain asal Belanda ke-13 sepanjang sejarah Setan Merah.

Jaap Stam, Ruud van Nistelrooy, Edwin van der Sar, dan Robin van Persie menjadi salah empat pemain asal Belanda yang pernah membela Man United dengan reputasi oke di mata fans.

Tercatat, Man United menjadi klub pertama Van de Beek di luar Ajax. Maklum, sejauh ini ia baru menunaikan karier di klub masa kecilnya tersebut.

Very excited to be the newest edition of the #MUFC family. 🔴 Your enthusiastic responses to my announcement make me feel at home already! Can’t wait to join the team in Manchester.



But first... focus on the Dutch Squad in preparation for the upcoming Nations League matches.🦁 pic.twitter.com/FIUAwed0FA