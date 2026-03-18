Donnarumma: "Kami sangat bersemangat untuk berangkat ke Piala Dunia"

Dalam wawancara dengan Sportitalia, usai pertandingan antara Manchester City dan Real Madrid, Gianluigi Donnarumma, kiper timnas Italia yang membela Citizens, berbicara mengenai babak playoff yang akan datang melawan Irlandia Utara: "Kami benar-benar sangat bersemangat, kami baru saja makan malam bersama pelatih (pelatih kepala Gennaro Gattuso, red) di London, dan kami sering berkomunikasi. Saya yakin kami akan tiba di sana dalam kondisi prima, berusaha memberikan yang terbaik karena kami harus lolos ke Piala Dunia, kami harus membawa Italia kembali ke sana, tidak ada keraguan sedikit pun."