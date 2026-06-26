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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Donis menanggapi para penggemar... Susunan pemain resmi Arab Saudi melawan Cape Verde

Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
World Cup
G. Donis
Tanjung Verde
Arab Saudi
AS
Yunani

Al-Akhdar memasuki laga penentu dengan kekuatan serang yang tangguh

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, mengumumkan susunan pemain resmi yang akan diturunkan dalam laga melawan Cape Verde, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026.

Susunan pemain tersebut mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya melawan Spanyol, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan staf pelatih untuk memperbaiki kesalahan dan berupaya meraih kemenangan dalam pertandingan penentu ini, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai respons terhadap tuntutan para pendukung yang meminta adanya perubahan pada susunan pemain dan gaya permainan.

Pelatih asal Yunani tersebut memutuskan untuk menurunkan Sultan Mandash sebagai sayap kanan menggantikan Muhammad Abu Al-Shamat, sementara Nawaf Bushel masuk sebagai bek kiri menggantikan Muteb Al-Harbi

Susunan Pemain Tim Nasional Saudi

Susunan pemain "Al-Akhdar" adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Muhammad Al-Owais.

World Cup
Cape Verde crest
Cape Verde
CPV
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Barisan pertahanan: Saud Abdul Hamid, Hassan Tambakti, Abdul Ilah Al-Omari, Nawaf Bushel.

Lini tengah: Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari, Muhammad Kano.

Lini serang: Sultan Mandash, Salem Al-Dossari, Firas Al-Buraikan.

Timnas Saudi Arabia memasuki pertandingan ini dengan slogan “Tidak Ada Alternatif Selain Kemenangan”, demi mempertahankan harapan mereka untuk lolos ke babak 32 besar, dalam pertandingan yang dianggap sebagai yang paling penting bagi “Al-Akhdar” dalam perjalanan mereka di Piala Dunia sejauh ini.

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