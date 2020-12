RESMI: Target Arsenal Dominik Szoboszlai Gabung RB Leipzig

resmi mendatangkan gelandang serbabisa asal Hongaria, Dominik Szoboszlai (20 tahun), dari .

Kepastian tersebut diketahui dalam unggahan Leipzig di media sosial pada Kamis (17/12).

Szoboszlai diikat kontrak hingga 2025. Ia akan mulai bergabung dengan skuad arahan Julian Nagelsmann pada bursa transfer Januari 2021.

#RBLeipzig are delighted to announce the signing of Dominik #Szoboszlai! 🤝



The 20-year-old signs a contract until June 2025 and will wear the number 17 shirt ✍️ pic.twitter.com/tUakiN8zul