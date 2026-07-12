Dominasi Yamal... Simpul hitam yang menjerat korban Mbappé

Para penggemar sepak bola menantikan pertandingan antara Prancis dan Spanyol, yang akan digelar pada Selasa malam, di babak semifinal Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis berhasil memastikan tiket ke babak semifinal setelah menang 2-0 atas Maroko, sementara Spanyol lolos setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia.

"Surat Kabar L'Équipe" melaporkan bahwa Kylian Mbappé, kapten Les Bleus, akan berusaha menghilangkan rekor negatif yang menghantuinya; baik di level klub maupun tim nasional, ia telah menjalani 5 pertandingan sistem gugur melawan Lamine Yamal, dan kalah di semuanya.

Yamal selalu unggul atas Mbappé dalam semua pertemuan langsung di babak gugur yang mempertemukan keduanya dalam satu pertandingan, baik di level klub maupun tim nasional.

Saat menghadapi timnas Spanyol, Mbappé mengalami dua kekalahan berturut-turut di babak semifinal; yang pertama di Euro 2024 dengan skor (1-2), dan yang kedua di Liga Bangsa-Bangsa Eropa tahun lalu dengan skor (4-5).

Sedangkan di level klub, bintang Real Madrid ini juga tidak meraih kesuksesan yang lebih besar, karena ia kalah dalam tiga final melawan Barcelona yang dipimpin oleh Lamine Yamal.

Kylian Mbappé juga kalah di final Copa del Rey 2025 dengan skor 2-3, lalu di final Supercopa de España pada tahun 2025 dan 2026 dengan skor 2-5 dan 2-3 secara berturut-turut.

L'Équipe mencatat, “Satu-satunya kali Mbappé mengungguli Yamal dalam pertandingan sistem gugur terjadi pada perempat final Liga Champions musim 2023-2024, yang digelar dengan sistem kandang-tandang, dan saat itu Paris Saint-Germain kalah pada leg pertama di kandang sendiri dengan skor 3-2, sebelum menang pada leg kedua di Spanyol dengan skor 4-1 dan memastikan lolos ke babak berikutnya."