Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, memegang kendali penuh atas seluruh detail teknis di Real Madrid, di mana ia menjadi pengambil keputusan utama dalam kebijakan transfer, pengelolaan sektor akademi, hingga detail sesi latihan, menegaskan bahwa segala hal di klub kini berjalan melaluinya sejak kepulangannya untuk memimpin urusan teknis.

Detail tersebut, menurut surat kabar Spanyol "AS", berawal dari bulan Mei lalu di akhir musim, ketika Jose Mourinho menjadi kandidat terkuat untuk menangani Real Madrid, di saat Alvaro Arbeloa masih berada di sana.

Pembicaraan saat itu dimulai tanpa tergesa-gesa sebelum kemudian mengambil karakter resmi, dan pelatih Portugal itu pada tahap awal tersebut mengajukan dua permintaan mendasar, yaitu agar ia memiliki suara dalam kebijakan transfer, dan agar hierarki dalam struktur teknis dihormati, hal yang terlihat jelas pada kedua sisi tersebut, sehingga kesimpulan setelah tiga bulan dari awal itu adalah bahwa segala sesuatu memang berjalan melalui Mourinho.

Hal ini merepresentasikan mekanisme kerja utama sang pelatih sejak hari-hari pertamanya setelah kepulangan, di mana Mourinho mendengarkan, berkonsultasi, membandingkan, dan mempercayai orang-orang di sekitarnya.

Lingkaran terdekat Mourinho telah dipilih dengan sangat cermat, mulai dari para asistennya yang biasa hingga rekrutan khususnya seperti versi baru dari Sami Khedira, di mana surat kabar itu mengutip sumber-sumber tentang pemain Jerman tersebut yang mengatakan: "Ia kembali sebagai seorang pemimpin".

Meski demikian, keputusan eksekusi terakhir tetap berada di tangan Mourinho, hal yang diamati semua orang dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kota olahraga Valdebebas.

Manajemen Mourinho menonjol melalui pendekatannya untuk mendekatkan diri kepada semua orang sebagai alat utama saat ini, dengan menjelaskan hierarki secara tegas.

Sang pelatih mendelegasikan tugas namun dengan porsi yang lebih kecil dibanding pelatih lainnya, bukan karena ketiadaan kepercayaan, melainkan karena keinginannya untuk menjaga segala sesuatu tetap terkendali dan menghindari situasi apa pun yang bisa menimbulkan ketidakstabilan.

Sentuhan sang pelatih melampaui penetapan serangkaian aturan yang dengannya ia membangun sistem baru yang berfokus pada nutrisi, pemulihan dari cedera, kedisiplinan waktu, dan makan bersama untuk memperkuat semangat tim, dengan manajemennya merambah ke detail yang lebih dalam dari itu.

Kantor-kantor administratif menyaksikan sang pelatih mengirimkan sebuah laporan teknis pada akhir bulan Mei yang menjelaskan tipe pemain yang ingin ia datangkan, di mana ia berfokus pada karakteristik teknis alih-alih mengajukan nama-nama tertentu.

Tim dibentuk berdasarkan prinsip menyediakan alternatif di setiap posisi, dan meskipun tidak rampungnya transfer Rodri menjadi sebuah kemunduran, sang pelatih tetap menghargai upaya yang dikerahkan oleh manajemen.

Pengaruh Mourinho tampak jelas ketika ia turut campur dalam beberapa keputusan dan didengarkan, seperti perpanjangan kontrak Vinicius dan bertahannya Thiago Pitarch di tim.

Pelatih Portugal itu memiliki suara yang didengar di kantor-kantor administratif sebagaimana yang ia minta, meskipun keputusan akhir secara logis datang dari manajemen tinggi untuk menerapkan hierarki dalam dua arah.

Kendali sang pelatih meluas hingga mencakup akademi juga, di mana kalimat: "Mari kita lihat apa yang akan dikatakan Mourinho", menjadi salah satu ungkapan yang kerap terlontar di antara para pemain muda yang mendapatkan kesempatan mereka saat ini.

Pelatih Portugal itu memilih secara spesifik pemain yang ia inginkan untuk berada bersamanya, berdasarkan kajiannya sendiri dan laporan-laporan yang sampai kepadanya, sebab ia bukan sekadar meminta tipe pemain tertentu untuk melengkapi sesi latihan atau daftar skuad saja, melainkan meminta pemain tertentu secara spesifik, terlebih setelah ia menghabiskan separuh musim panas untuk bekerja dengan bakat-bakat muda ini.

Latihan berlangsung dengan intensitas tinggi, di mana ungkapan: "Banyak kerja keras", kerap terdengar di antara semua orang.

Sesi latihan ganda menjadi ciri utama, dan semuanya berlangsung di bawah pengawasan pelatih Italia, Antonio Pintus, sebagaimana biasanya, ditambah Antonio Diaz, pelatih fisik yang datang bersama Mourinho.

Sentuhan Mourinho sebagai pelatih tampak pada keberlanjutan kerja sama dengan pelatih fisik asal Italia itu, sementara Yobis tidak dilanjutkan, di mana Nuno Santos menjadi pelatih penjaga gawang yang baru.

Pintus dan Diaz mengubah kerja harian menjadi sebuah kamp latihan yang menguras tenaga tim, dan meskipun ada fokus yang jelas pada aspek fisik saat ini, kerja taktik juga tetap hadir, sehingga bulan-bulan pertama ini mencerminkan wujud tim Real Madrid yang baru, di mana hampir segala sesuatunya berjalan melalui Mourinho.