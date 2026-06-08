Dokter tim Denmark tentang Eriksen: 'Apakah ini pertandingan terakhirnya?'

Dokter tim Denmark, Morten Boesen, telah memberikan kabar terbaru mengenai Christian Eriksen. Hal itu ia sampaikan kepada media Denmark, TV2.

Eriksen mengalami kejutan dari defibrillator yang diimplan pada dirinya pada Minggu malam selama pertandingan persahabatan melawan Ukraina (2-1). Pemain berusia 34 tahun itu ambruk dan tetap terbaring di lapangan.

Pada malam hari, dokter tim Boesen memberikan kabar terbaru mengenai Eriksen, yang juga pernah terjatuh karena masalah jantung saat Piala Eropa 2020 melawan Finlandia (kalah 0-1).

Banyak pemain yang saat itu berada di lapangan, kembali hadir pada Minggu malam. “Itu seperti kilas balik ke salah satu momen terburuk dalam hidup mereka. Ada reaksi yang sangat kuat dan terkejut di ruang ganti,” kata pelatih kepala setelah pertandingan.

Fakta bahwa Eriksen sendiri bisa berjalan keluar lapangan sedikit memberikan kelegaan. Dokter tim Boesen: “Kondisinya baik-baik saja. Dia dalam suasana hati yang baik dan keluarganya ada di sampingnya. Dia boleh pulang segera. Alat pacu jantungnya berfungsi sebagaimana mestinya. Dia ingin berjalan keluar lapangan sendiri. Itu pertanda baik,” tutupnya.

Apakah mantan gelandang yang pernah bermain untuk Ajax dan Manchester United ini telah memainkan pertandingan terakhirnya di sepak bola profesional, masih menjadi tanda tanya besar.

“Itu harus dia putuskan sendiri. Itu pertanyaan yang wajar, tapi itu adalah sesuatu yang harus dia putuskan sendiri.” Eriksen sendiri belum memberikan tanggapan.