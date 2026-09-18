Dokter Maradona ungkap kejutan soal hari-hari terakhir sang legenda Argentina

Jose Antonio Maya, dokter klinis sekaligus pakar yang memberikan kesaksian yang menguntungkan Leopoldo Luque, terdakwa utama dalam kasus kematian Diego Armando Maradona, mengungkapkan bahwa ada tanda-tanda peringatan yang sebenarnya bisa terdeteksi sebelum kematian legenda sepak bola tersebut, tetapi hal itu terlebih dahulu mengharuskan Maradona mengizinkan para dokter untuk memeriksanya.

Maya mengatakan selama persidangan, sebagaimana dikutip surat kabar "Marca" Spanyol: "Maradona meninggal secara tiba-tiba, dan tidak ada alternatif. Hal-hal yang bisa saja terdeteksi setidaknya membutuhkan dokter untuk dapat melihatnya. Yang bisa dibuktikan adalah prinsip otonomi. Itu bukan kesalahan Maradona, melainkan tanggung jawabnya."

Prinsip otonomi medis mengacu pada hak pasien untuk mengambil keputusan secara bebas dan berdasarkan informasi lengkap mengenai kondisinya serta pengobatan yang diterimanya.

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Telah terbukti bahwa pada 18 November 2020, satu pekan sebelum kematiannya, Maradona mengakhiri hubungannya dengan dokter keluarganya, Leopoldo Luque, bersama dengan dokter klinis yang ditunjuk oleh perusahaan "Swiss Medical", Pedro Di Spagna, serta ahli gizi Luciano Spina. Sejumlah saksi selama persidangan juga menggambarkannya sebagai "pasien yang sulit".

Maya menjelaskan bahwa Di Spagna pergi ke rumah Maradona setelah seorang perawat memberitahunya adanya pembengkakan di salah satu kakinya, tetapi bintang Argentina itu menolak menemuinya. Ia menambahkan: "Ketika Maradona merasa sakit, ia mengizinkan para dokter untuk turun tangan, tetapi pada periode itu ia merasa cukup sehat sehingga tidak memberi kesempatan kepada dokter untuk turun tangan."

Terkait kondisi jantungnya, Maya membantah bahwa Maradona mengidap penyakit jantung atau secara jelas berisiko terkena penyakit tersebut, seraya menunjukkan bahwa edema tersebut mungkin bukan penyebab kekhawatiran secara langsung, tetapi merupakan "tanda peringatan yang menuntut pemeriksaan".

Dewan medis multidisiplin yang diikuti Maya sebelumnya menyimpulkan bahwa tindakan tim medis "tidak memadai, kurang, dan ceroboh", sementara Maya menyampaikan laporan yang bertentangan dengan kesimpulan tersebut.

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