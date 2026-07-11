Diumumkan jadwal pertandingan pertama Postojğlu bersama Al-Nassr

Laporan media mengungkap pertandingan pertama yang akan dilakoni oleh Anji Postecoglou, pelatih baru Al-Nassr asal Australia, bersama tim tersebut, setelah ia secara resmi mengambil alih jabatan tersebut.

Klub Al-Nassr mengumumkan pekan lalu bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan Postecoglou sebagai pelatih kepala baru tim, dengan kontrak berdurasi dua musim yang berakhir pada 2028, menggantikan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah berakhirnya musim lalu.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Nassr telah sepakat dengan Zamak untuk menggelar pertandingan persahabatan, yang akan berlangsung selama tahap kedua pemusatan latihan pramusim menjelang dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Tahap kedua pemusatan latihan akan dimulai besok, Minggu, saat tim Al-Nassr bertolak ke kota Abha, di mana pemusatan latihan tersebut akan berlangsung selama sekitar 10 hari, hingga 22 Juli mendatang.

Selama periode tersebut, "Al-Alamy" akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Dhamak, yang merupakan pertandingan pertama di bawah kepemimpinan pelatih asal Australia, sementara kesepakatan untuk menggelar pertandingan persahabatan kedua dengan tim lain juga telah dicapai.

Setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Abha, para pemain akan mendapatkan libur pada tanggal 23 dan 24 Juli mendatang, sebelum berangkat ke Portugal pada tanggal 25 Juli untuk mengikuti pemusatan latihan di luar negeri yang akan berlangsung hingga 5 Agustus mendatang.

Postecoglou telah memimpin tahap pertama persiapan di markas latihan tim “Dar Al-Nassr” di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, yang dimulai Minggu lalu dan berlangsung hingga Jumat kemarin, sebelum para pemain mendapat libur pada hari Sabtu ini.

Al-Nassr memasuki musim baru dengan membawa banyak target, terutama mempertahankan gelar juara Liga Saudi, serta menjuarai Liga Champions Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, selain bersaing memperebutkan Piala Raja dan Piala Super.