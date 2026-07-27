Dirk Proper meninggalkan NEC untuk rival di Eredivisie

sc Heerenveen dalam waktu dekat akan memperkuat diri dengan mendatangkan Dirk Proper, demikian dilaporkan jurnalis transfer Mounir Boualin dan Voetbal International. Gelandang NEC itu selangkah lagi menjadi rekrutan ketiga klub Friesland pada musim panas ini, setelah kedatangan bek kiri Darling Blady dan striker Lanroy Machine.

Dengan transfer yang akan segera terwujud ini, Heerenveen telah menemukan pengganti yang diinginkan untuk Joris van Overeem. Gelandang berpengalaman itu sebelumnya kembali ke FC Utrecht pada musim panas ini, setelah pada musim lalu terpilih sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini di klub Friesland tersebut.

Manajer teknis Johan Hansma kemudian mencari pengganti yang tepat di lini tengah. Proper sudah cukup lama masuk dalam daftar incaran klub yang bermarkas di Abe Lenstra Stadion itu. Sparta Rotterdam juga menunjukkan minat serius, tetapi gagal mendapatkannya.

Menurut Boualin, Heerenveen kini telah mencapai kesepakatan garis besar dengan NEC mengenai transfer gelandang 21 tahun tersebut. Hanya tes medis dan formalitas terakhir yang masih harus diselesaikan sebelum kepindahan ini bisa diresmikan.

Jika detail-detail terakhir diselesaikan tanpa kendala, Proper akan menandatangani kontrak jangka panjang di Friesland. Dengan begitu, Heerenveen kembali menuntaskan perekrutan penting untuk musim baru.

Proper masih terikat kontrak di Nijmegen hingga musim panas 2027. Untuk mendapatkan jasanya, Heerenveen diperkirakan akan membayar biaya transfer sekitar satu juta euro.

Sejauh ini, sang gelandang telah mencatatkan 185 penampilan untuk tim utama NEC. Dalam pertandingan-pertandingan itu, Proper mencetak 13 gol. Pada musim 2024/25, Proper merupakan sosok penting di bawah asuhan pelatih Dick Schreuder, tetapi pada musim lalu ia tersingkir dari starting XI oleh sensasi Darko Nejasmic.