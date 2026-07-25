Direktur Bayern Munich: Duo Ini di Luar Rencana Musim Baru

Direktur olahraga Bayern Munich, Christoph Freund, mengungkapkan bahwa dua pemain tim tidak termasuk dalam rencana musim baru, sekaligus menegaskan bahwa klub sedang berupaya mencarikan tujuan baru bagi keduanya selama bursa transfer musim panas.

Dalam pernyataan pers pada Sabtu hari ini, Freund berbicara tentang dua pemain, Joao Palhinha dan Sacha Boey: "Mereka berlatih bersama kami, tetapi mereka tidak akan memainkan peran besar bersama kami lagi, dan mereka menyadari hal itu. Keduanya adalah pemain yang bagus, dan mereka akan terus berlatih serta bermain bersama kami, tetapi rencananya adalah langkah berikutnya mereka berada di tempat lain."

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Direktur olahraga Bayern itu menolak mengesampingkan kemungkinan kepergian Boey dan Palhinha dengan status pinjaman, tetapi ia menjelaskan bahwa hal itu bukan pilihan yang lebih disukai klub Bavaria tersebut, seraya berkata: "Ini bukan yang kami rencanakan, tetapi tidak ada yang bisa dikesampingkan di bursa transfer."

Ia menambahkan: "Saya yakin keduanya memiliki pasar yang bagus. Joao adalah elemen penting dalam bertahannya Tottenham di Liga Premier Inggris, sementara Sacha tampil dalam sejumlah pertandingan bagus di Turki, dan menurut saya keduanya adalah pemain yang mampu memberi tambahan bagi banyak tim."

Prioritas Bayern Munich

Dalam konteks yang sama, jurnalis Jerman di jaringan "Sky Sport" Florian Plettenberg menegaskan bahwa prioritas Bayern Munich selama bursa transfer musim panas saat ini adalah menjual sejumlah pemain, berdasarkan keinginan langsung dari presiden kehormatan Uli Hoeness.

Ia menambahkan bahwa klub lebih memilih menyelesaikan transaksi penjualan permanen, dan menghindari opsi peminjaman sebisa mungkin, hal yang secara mendasar berlaku pada Joao Palhinha, Bryan Zaragoza, dan Sacha Boey, sementara Armindo Sieb juga bisa pergi.

Ia juga mengisyaratkan bahwa Bayern siap mendengarkan tawaran-tawaran luar biasa untuk Hiroki Ito dan Alphonso Davies.

Plettenberg menyebutkan bahwa rencana klub saat ini adalah cukup dengan mendatangkan satu pemain baru sebagai batas maksimal, sebelum bursa transfer ditutup, kecuali terjadi perkembangan yang tidak terduga, seraya menegaskan bahwa mendatangkan bek kanan baru bukan merupakan prioritas untuk saat ini, meskipun ada kabar yang beredar belakangan ini mengenai hal tersebut.



