Dipimpin oleh Müller dan Mbappé... Anggota baru dalam daftar "Generasi Emas" Piala Dunia

Nama Johan Manzambi bukan lagi sekadar nomor dalam daftar skuad tim nasional Swiss, melainkan telah menjadi perbincangan hangat di Piala Dunia setelah namanya tercatat berdampingan dengan dua legenda Piala Dunia: Kylian Mbappé dan Thomas Müller.

Satu gol yang dicetak Yohan Manzambi ke gawang timnas Kanada sudah cukup bagi penyerang muda Swiss ini untuk masuk ke dalam daftar “Generasi Emas” turnamen tersebut.

Manzambi pun memanaskan tribun penonton pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, saat ia mencetak gol kedua untuk timnas Swiss ke gawang Kanada—gol yang tidak hanya memberikan tiga poin bagi negaranya, tetapi juga mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia.

Menurut statistik dari jaringan "Stats Foot" Prancis, Manzambi masuk dalam daftar pemain dengan gol terbanyak di Piala Dunia sebelum berusia 21 tahun sejak tahun 2000, menempati posisi ketiga dengan 3 gol.

Daftar tersebut dipimpin oleh pemain Jerman Thomas Müller dengan 5 gol, yang dicetaknya di Piala Dunia 2010 saat ia memamerkan bakatnya kepada dunia, diikuti oleh fenomena Prancis Kylian Mbappé dengan 4 gol, yang dicetaknya dalam perjalanannya meraih gelar juara Piala Dunia 2018 saat usianya baru 19 tahun.

Peringkat pencetak gol termuda di Piala Dunia sejak tahun 2000 sebelum usia 21 tahun: Thomas Müller (5 gol), Kylian Mbappé (4), dan Johan Manzambi (3).

Dengan golnya di Kanada, Manzambi tidak hanya memburu gawang lawan, tetapi juga memburu warisan Mbappé dan Müller.