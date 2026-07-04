Dipimpin oleh Hakimi... Maroko bersaing dengan dirinya sendiri dalam daftar khusus Piala Dunia

Tim nasional Maroko terus memperkuat posisinya di antara tim-tim besar di kancah internasional. Kini, bukan hanya prestasi kolektif “Singa Atlas” yang menarik perhatian, tetapi para pemainnya juga mulai meninggalkan jejak yang jelas dalam sejarah Piala Dunia, sambil terus memecahkan rekor-rekor di tingkat benua.

Ashraf Hakimi memuncaki daftar pemain Afrika dengan penampilan terbanyak dalam sejarah putaran final Piala Dunia, hari ini dalam pertandingan babak 16 besar melawan Kanada.

Menurut data dari situs Opta, “Hakimi telah menambah jumlah penampilannya menjadi 15 pertandingan, sehingga memimpin sendirian di peringkat teratas di antara semua pemain Afrika di Piala Dunia.”

Rekan senegaranya, Ezzedine Ounahi, berada di posisi kedua dengan 12 pertandingan, menegaskan kehadiran Maroko yang menonjol dalam daftar bersejarah tersebut.

Daftar tersebut juga mencatat empat pemain yang sama-sama mencatatkan 11 pertandingan, yaitu pemain Kamerun François Umam-Bik, kiper Maroko Yassine Bono, pemain Ghana Asamoah Gyan, dan pemain Senegal Ismaïla Sarr.

Hakimi memulai kariernya di Piala Dunia pada ajang 2018 di Rusia, di mana ia bermain dalam 3 pertandingan, kemudian pada 2022 di Qatar ia tampil dalam 7 pertandingan, di mana tim asuhan mantan pelatih Walid Regragui saat itu mencapai semifinal—prestasi terpenting bagi dunia Arab dan Afrika di Piala Dunia—sementara bintang Paris Saint-Germain ini menambah jumlah penampilannya di Piala Dunia kali ini menjadi 5 pertandingan, yang masih bisa bertambah.