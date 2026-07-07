Paris FC, klub yang dimiliki oleh grup mewah LVMH, pada hari Selasa mengumumkan secara resmi penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Inggris Liam Rossiniore untuk memimpin tim utama, sebuah langkah yang menandai dimulainya babak baru dalam sejarah klub yang penuh ambisi ini.

Klub tersebut menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa Rossignol, yang berusia 41 tahun, telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2028, dan akan mulai menjalankan tugasnya secara resmi pada Kamis, 9 Juli, bertepatan dengan dimulainya kembali sesi latihan tim dalam persiapan menyambut musim baru.

Rossignol menggantikan pelatih asal Prancis, Antoine Kombouaré, yang mengambil alih jabatan tersebut pada Februari lalu dan berhasil membawa tim asal Paris ini finis di peringkat kesebelas pada akhir musim, setelah meraih kemenangan menakjubkan atas Monaco dan juara bertahan Ligue 1, Paris Saint-Germain.

Pernyataan klub tersebut menjelaskan: “Setelah musim ini, dan setelah diskusi antara semua pihak yang terlibat, diputuskan untuk mengakhiri kerja sama ini guna membuka babak baru dalam sejarah klub.”

Pengalaman di Paris FC ini merupakan yang ketiga bagi Rossiniore dalam waktu kurang dari setahun, setelah masa jabatan singkat yang tidak lebih dari empat bulan bersama Chelsea yang berakhir dengan pemecatannya pada April lalu, dan sebelumnya masa jabatan yang sukses bersama Strasbourg, di mana ia membawa tim tersebut ke sepertiga atas klasemen Liga Prancis berkat gaya permainannya yang menyerang dan lancar.

Dalam pernyataannya, klub memuji pengalaman pelatih baru tersebut, dengan mengatakan: “Liam Rossiniore memiliki pengalaman luas di level tertinggi, dan dengan cepat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pelatih paling menjanjikan di generasinya.”

Sementara itu, Antoine Arnault, perwakilan keluarga Arnault yang merupakan pemilik klub, mengungkapkan kegembiraannya atas penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Inggris tersebut, dengan mengatakan: “Saya dan keluarga saya dengan senang hati menyambut Liam di klub kami dan kembalinya dia ke liga kami di sini di Prancis. Saya selalu mengagumi filosofi permainannya serta apa yang telah ia bangun bersama tim-timnya, yang sering kali terdiri dari pemain-pemain muda.”

Paris FC mengandalkan Rossiniere untuk memimpin proyek ambisius klub ini, dengan memanfaatkan dukungan finansial yang besar serta visinya yang berfokus pada permainan menyerang dan pengembangan bakat-bakat muda.