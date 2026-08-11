Pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, rekrutan terbaru sekaligus salah satu transfer paling menonjol Real Madrid di bursa transfer musim panas, berbicara untuk pertama kalinya mengenakan kaus klub, mengungkapkan perasaannya usai bergabung ke "Santiago Bernabeu", serta ambisinya bersama tim Los Blancos.

Diomande berusia 19 tahun, dan tiba di Real Madrid setelah musim yang mengesankan bersama Leipzig, di mana ia berhasil menegaskan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di Liga Jerman, sebelum akhirnya meraih penghargaan pemain muda terbaik Bundesliga.

Mimpi masa kecil menjadi kenyataan

Setelah dahulu menyaksikan para bintang Real Madrid melalui layar televisi, pemain asal Pantai Gading itu kini mendapati dirinya berbagi ruang ganti bersama mereka, dalam salah satu momen paling menonjol dalam kariernya sejauh ini.

Diomande berkata dalam wawancaranya dengan kanal Real Madrid yang dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Dulu saya menyaksikan mereka melalui televisi, dan hari ini saya berbagi ruang ganti bersama mereka. Ini sesuatu yang luar biasa."

Diomande tidak menyembunyikan kebahagiaan besarnya mengenakan kaus Real Madrid, menegaskan bahwa kepindahan ke klub Los Blancos adalah salah satu mimpinya sejak kecil.

Ia berkata: "Saya bangga dan bahagia karena ini adalah mimpi saya. Ketika saya masih kecil, saya ingin bermain untuk klub-klub terbesar di dunia. Saya bersyukur berada di sini, bahagia dan bangga dengan langkah ini. Saya ingin membuat keluarga saya bangga."

Ia menambahkan: "Ini adalah klub terbesar di dunia, dan semua orang ingin datang ke sini. Saya bersyukur berada di sini, dan ingin berbagi kebahagiaan saya dengan semua orang. Saya ingin menjadi bagian dari kemenangan-kemenangan tim."

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Mourinho berperan dalam transfer ini

Winger asal Pantai Gading itu menyinggung peran yang dimainkan pelatih Jose Mourinho dalam menuntaskan kepindahannya ke Real Madrid, menegaskan bahwa keduanya sempat melakukan perbincangan sebelum kesepakatan rampung.

Ia berkata: "Saya ingin berterima kasih kepada pelatih, karena kami telah berbicara sebelumnya, dan saya di sini berkat dia serta tentunya berkat klub. Saya bahagia. Terima kasih atas kontrak ini, dan terima kasih kepada klub serta pelatih atas kepercayaan mereka kepada saya."

Real Madrid? "Segalanya lebih sulit di sini"

Diomande mengakui bahwa bermain untuk Real Madrid menghadirkan tingkat tekanan dan tantangan yang berbeda dibandingkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, tetapi ia menganggap hal itu wajar mengingat kedudukan klub.

Ia menjelaskan: "Ini berbeda. Di sini segalanya lebih sulit, dan itu wajar karena ini adalah klub terbesar di dunia. Kau harus bekerja lebih keras dibanding di klub mana pun agar bisa menjadi yang terbaik di dunia, dan itulah yang saya coba lakukan."

Ia juga berbicara tentang kepribadiannya, dengan mengatakan: "Saya sedikit pemalu ketika berbicara, dan saya ingin mempelajari dinamika tim agar bisa membantu meraih banyak keberhasilan bersama."

Mengapa memilih Real Madrid?

Ketika ditanya alasan yang mendorongnya memilih Real Madrid, jawabannya datang dengan tegas, dan merangkum begitu banyak perasaannya terhadap klub Los Blancos.

Ia berkata: "Karena ini adalah klub terbaik di dunia. Ketika Real Madrid memanggilmu, kau tidak bisa mengatakan tidak. Sesederhana itu."

Ambisi besar sejak awal

Diomande tidak ingin sekadar mewujudkan mimpinya sampai ke Real Madrid, melainkan berambisi untuk segera meninggalkan jejaknya dan berkontribusi dalam meraih gelar.

Ia berkata di akhir perbincangannya: "Saya ingin meraih banyak keberhasilan bersama klub dan membantu tim memenangkan segalanya. Saya sangat bahagia berada di sini, dan berharap bisa meraih banyak keberhasilan bersama tim. Hala Madrid!"