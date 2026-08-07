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Goal.com
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DiomandeGetty Images

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Diomande absen dari latihan Real Madrid

Y. Diomande
LaLiga
Real Madrid
Spanyol

Bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, tidak bisa menjalani sesi latihan pertamanya sebagai pemain Real Madrid.

Real Madrid pada Kamis kemarin telah mengumumkan perekrutan Diomande, yang datang dari Leipzig.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa penyebab absennya Diomande adalah karena sang pemain menghabiskan pagi hari Jumat untuk menuntaskan sejumlah prosedur dan dokumen resmi.

Berdasarkan hal tersebut, wajar apabila Diomande tidak termasuk dalam rombongan Los Blancos yang akan bertolak ke Budapest.

Meskipun absennya Diomande belum dipastikan secara final, semua indikasi menunjukkan bahwa pelatih Jose Mourinho tidak akan bisa mengandalkan pemain barunya itu pada laga persahabatan melawan Ferencvaros.

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Sebaliknya, pelatih asal Portugal itu akan mampu mengandalkan salah satu bintangnya, karena Vinicius Junior, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya, akan termasuk dalam rombongan yang berangkat.

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