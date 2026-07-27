Diomande: 72 Jam yang Mengubah "Messi Baru" Menjadi Bintang di Bernabeu

Sebelum menjadi salah satu nama paling diburu di bursa transfer, dan sebelum nilainya melampaui 100 juta euro, Yan Diomande hanyalah seorang pemain muda yang baru pulih dari cedera dan bermain bersama tim cadangan Leganes.

Namun apa yang terjadi hanya dalam 3 hari mengubah total arah masa depannya, setelah ia memukau semua orang dalam sebuah laga persahabatan, hingga dengan cepat berubah menjadi pemain di Liga Spanyol, dan tampil untuk pertama kalinya mengenakan seragam Leganes menghadapi Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu.

Borja Jimenez, mantan pelatih Leganes yang kini menangani Al Ahli Qatar, mengungkap detail hari-hari yang membentuk awal perjalanan karier bintang asal Pantai Gading itu, dengan menegaskan bahwa bakatnya luar biasa sejak sentuhan pertama.

Semuanya bermula dari sebuah video di YouTube

Jimenez mengenang kembali pertama kali ia mendengar nama Diomande, dengan berkata: "Saya mendengar tentang Yan untuk pertama kalinya ketika Jeff Luhnow, pemilik Leganes, menunjukkan kepada saya sebuah video rumahannya di YouTube. Ia berusia sekitar 16 tahun, dan sedang belajar di salah satu akademi klub di Amerika Serikat."

Ia menambahkan dalam pernyataan kepada surat kabar Spanyol "Marca": "Jeff berkata kepada saya: kita punya Messi baru. Dan apa yang saya saksikan dalam video itu memang benar-benar menakjubkan."

Jimenez tidak akan pernah lupa pertama kali ia menyaksikan Diomande di atas lapangan, yaitu hanya satu pekan sebelum laga menghadapi Real Madrid pada 29 Maret 2025.

Ia berkata: "Kami memainkan laga persahabatan di Stadion Butarque melawan tim cadangan. Yan baru bermain beberapa menit saja bersama tim cadangan pada pekan sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelum itu."

Ia menambahkan: "Pada aksi pertama, ia dengan mudah melewati lawannya, lalu mengulanginya pada aksi kedua, kemudian melepaskan umpan terobosan yang luar biasa dengan sentuhan pertama yang memukau, lalu menerima bola di dalam kotak penalti, menyiapkannya untuk dirinya sendiri, dan menembakkannya ke pojok atas gawang."

Ia melanjutkan: "Hanya setelah lima atau enam aksi, saya menelepon pelatih tim cadangan dan berkata kepadanya: keluarkan Yan dari lapangan, karena ia akan ditendang pada aksi berikutnya. Segera keluarkan dia dan buat dia berlatih bersama kami besok."

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa keputusannya tidak berlebihan, melainkan diambil untuk melindungi sang pemain, dengan berkata: "Ia hanya bermain 45 menit karena baru pulih dari cedera, dan ia juga jauh lebih unggul dibanding para pemain lainnya, dan hal itu terkadang bisa menimbulkan ketegangan di dalam pertandingan. Saya memperkirakan akan ada pelanggaran keras terhadapnya, karena itu kami memilih untuk menggantinya."

Pelajaran pertama dan pujian dini

Setelah bergabung dengan latihan tim utama, Jimenez memastikan untuk menyampaikan pesan khusus kepada pemain muda itu, tetapi pesan itu bukan soal teknis.

Ia berkata: "Saya tidak berbicara dengannya tentang sepak bola, melainkan tentang perilaku di dalam tim utama. Saya memintanya untuk terus menampilkan level yang sama, tetapi dengan menghormati hierarki di dalam ruang ganti."

Ia menambahkan: "Saya berkata kepadanya: kamu harus datang pertama, pulang terakhir, membantu rekan-rekanmu, dan menyadari bahwa kamu adalah pemain baru. Saya ingin ia memahami aturan profesionalisme sebelum apa pun."

Ia menegaskan bahwa Diomande cepat menyerap pesan itu, dengan menambahkan: "Saya ingin menjadi pembimbing baginya dalam langkah-langkah pertamanya menuju dunia profesional, dan ia memahami semua yang saya katakan kepadanya secara sempurna."

Jimenez mengenang kembali sebuah momen yang terjadi seusai latihan pertama Diomande bersama tim utama, dengan berkata: "Kami sedang berjalan menuju ruang ganti ketika Dani Raba mendekati saya dan berkata: anak ini luar biasa. Maka saya menjawab: ya, ia memang luar biasa."

Penampilan pertama di Bernabeu

Setelah bersinar dalam latihan, tim pelatih tidak ragu memasukkannya ke dalam skuad pertandingan menghadapi Real Madrid.

Jimenez berkata: "Kami pergi ke Bernabeu dalam kondisi membutuhkan hasil positif, dan kami menurunkannya sekitar menit ke-80. Sejak awal kami yakin bahwa ia adalah pemain yang berbeda."

Ia menambahkan: "Sentuhan pertamanya adalah perubahan tempo permainan yang luar biasa di dalam kotak penalti, sebelum ia mengalami pelanggaran yang memicu tuntutan penalti yang tidak diberikan. Dan sejak momen itu, kariernya mulai terbentuk secara alami."

Mantan pelatih Leganes itu menegaskan bahwa hal yang paling menarik perhatiannya bukan hanya sisi teknis, melainkan kepribadian sang pemain.

Ia berkata: "Tidak tampak sedikit pun rasa takut padanya, bahkan ketika ia bermain untuk pertama kalinya di Stadion Santiago Bernabeu, sebuah stadion yang membuat banyak pemain muda gugup."

Satu setengah bulan yang mengubah segalanya

Jimenez berpendapat bahwa Diomande mampu mengubah nasib Leganes andai ia bergabung dengan tim utama lebih awal.

Ia menjelaskan: "Andai ia bersama kami sejak Januari, mungkin kami akan bersaing untuk tiket kompetisi Eropa alih-alih berjuang menghindari degradasi, tetapi ia hanya bertahan bersama kami selama satu setengah bulan."

Ia menambahkan: "Ia adalah pemain yang menentukan, mencetak gol, dan mengubah jalannya banyak pertandingan. Bahkan saat menghadapi Sevilla, meski menyia-nyiakan peluang emas, pengaruhnya sangat jelas."

Jimenez mengungkap bahwa banyak klub asing menanyakan tentang Diomande ketika nilainya ditaksir sekitar 20 juta euro, yaitu jumlah yang dibayarkan Leipzig untuk merekrutnya.

Ia berkata: "Mereka mengatakan kepada saya bahwa 20 juta euro adalah jumlah yang besar, maka saya menjawab bahwa nilainya akan berlipat dua atau tiga kali dalam satu atau dua tahun."

Namun kenyataan datang lebih cepat dari perkiraannya, karena nilai sang pemain melonjak secara luar biasa hanya dalam satu musim saja, setelah ia pindah ke Leipzig seharga 20 juta euro, dan kini ia mendekati kepergian dalam sebuah transfer yang nilainya berkisar antara 100 hingga 120 juta euro, sehingga menegaskan bahwa ia adalah salah satu talenta paling menonjol yang tengah menanjak dalam sepak bola Eropa.