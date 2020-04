Diogo Jota: Saya Latih Telford United Di Gim Football Manager

Penyerang Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota (23 tahun), menjadi salah satu pesepakbola yang menghabiskan waktu karantina mandiri dengan bermain gim Football Manager (FM).

Hal itu diungkapkan Jota dalam sesi wawancara bersama The Guardian pada Senin (6/4).

Di FM, Jota sudah sedekade melatih klub semi-pro yang berkompetisi di Divisi Enam Liga Inggris, Telford United.

“Kebetulan saya melatih Telford United di FM. Kini, saya sudah memasuki musim 2029/30,” ucap Jota.

Yang menarik, akun Twitter resmi Telford mengunggah foto rekaan muka Jota yang seolah tengah diperkenalkan sebagai pelatih baru klub tersebut.

👀



It's season 2029/30, Andy Pryce remains Interim Chairman & @DiogoJota18 is managing @telfordutd in the @premierleague.#StayAtHomeSaveLives #lockdowneffect pic.twitter.com/A1VEIPUTDi