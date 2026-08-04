Pemain Barcelona asal Swedia, Roony Bardghji, memanfaatkan 45 menit tampilnya melawan Birmingham untuk menegaskan kepada semua orang bahwa dirinya masih menjadi pemain yang diincar di bursa transfer saat ini.

Winger asal Swedia itu menjadi salah satu pemain Barcelona yang paling menonjol di babak kedua, di mana ia memberikan kecepatan, keterampilan, dan ketajaman pada sentuhan akhir bagi tim Catalan tersebut dalam laga persahabatan yang berakhir dengan kekalahan Barca melalui adu penalti setelah bermain imbang (2-2).

Menurut surat kabar "AS", masuknya Bardghji bertepatan dengan periode ofensif terbaik tim asuhan Flick, di mana ia melepaskan dua tembakan ke arah gawang, mencapai akurasi umpan 87% (31 dari 36), berhasil melakukan dua dribel, merebut bola tiga kali, dan melakukan 12 pelanggaran.

Situasi Bardghji menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh direktur olahraga Deco sebelum penutupan bursa transfer, di mana Barcelona percaya pada bakatnya dan bahwa merekrutnya bukanlah sebuah kesalahan, namun persaingan untuk posisi winger sangat ketat, dan dengan datangnya Karim Adeyemi, yang tampil sebagai starter melawan Birmingham, peluangnya akan menjadi terbatas, kalau bukan tiada sama sekali.

Manajemen olahraga Barcelona menyadari bahwa pemain tersebut membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk terus berkembang, dan hal terbaik yang bisa ia lakukan adalah pergi.

Meski demikian, Deco ingin mempertahankan sebagian kendali atas pemain tersebut untuk masa depan, dan cara terbaik untuk kepergiannya adalah kesepakatan yang mencakup opsi pembelian kembali, atau persentase dari penjualan mana pun di masa depan, atau meminjamkannya, dan Bardghji tidak kekurangan tawaran.