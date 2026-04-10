Diko Yurab akan hengkang dari Barcelona

Deco, direktur olahraga Barcelona, mengungkapkan ketidakpastian mengenai kelanjutan jabatannya selama masa jabatan baru Presiden Joan Laporta.

Deko mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "Sport" Spanyol: "Dua bulan terakhir ini rumit, tetapi kami berhasil menjaga tim agar tetap terhindar dari semua itu. Juan Laporta menang dan memiliki lima tahun lagi dalam masa jabatannya untuk mengukuhkan proyek yang sedang dijalankan saat ini."

Dia menambahkan: "Sangat sulit untuk membuat rencana jangka panjang untuk tetap berada di sini. Ada hal pribadi yang akan selalu menjadi yang terpenting bagi saya, yaitu keluarga. Kita lihat saja bagaimana hidup saya akan berjalan. Kami bahagia hari ini di Barcelona, dan kemungkinan ada masa jabatan lima tahun di depan, tapi saya tidak tahu apakah saya akan bertahan selama lima tahun itu, karena saya perlu bekerja dengan baik setiap tahun agar semuanya terus berjalan."

Dalam konteks yang sama, Deco mengungkapkan kebanggaannya terhadap cara tim bersaing, menegaskan bahwa proyek olahraga ini berjalan di jalur yang benar, dengan mengatakan: "Tim ini telah terbentuk sebagai kelompok yang kompetitif, dan kemenangan adalah hasilnya. Hari ini kami berhasil membangun kembali tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar melawan Real Madrid yang kuat dan Atlético Madrid yang kuat, serta melawan klub-klub Eropa yang merekrut pemain dan menghabiskan lebih banyak dana daripada yang kami keluarkan dalam beberapa tahun terakhir."

Dia melanjutkan: "Kami beruntung memiliki pemain muda yang telah membuktikan diri di tim, dan kami telah mengambil keputusan yang tepat terkait transfer, serta memiliki tim yang mampu bersaing dan saya yakin itulah yang kami lakukan."

Ketika ditanya tentang kemungkinan kelemahan pertahanan yang dialami Barcelona, Deco menjawab: "Masalah pertahanan tidak terkait dengan satu pemain, melainkan sebuah konsep. Pelatih kami memiliki gaya permainan menyerang yang mengandalkan tekanan, dan ketika intensitas serta kemampuan untuk menekan dan bermain di area depan menurun, Anda tidak bisa efektif, dan ini tercermin pada adanya ruang kosong di belakang, namun tim telah berkembang pesat dalam hal ini."



