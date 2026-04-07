Diko mengancam Inter Milan dalam negosiasi transfer Bastoni

Barcelona mulai bergerak secara serius untuk memperkuat lini pertahanannya musim depan, di mana Deco, direktur olahraga Barça, menjadikan perekrutan bek tangguh sebagai prioritas utama.

Barça ingin memperkuat lini pertahanan dengan pemain internasional berpengalaman untuk melengkapi duet muda Pau Kubarsi dan Gerard Martin, dan Alessandro Bastoni, bintang Inter Milan, menjadi nama teratas dalam daftar incaran Barça.



Menurut surat kabar "Sport" Spanyol, Bastoni dan Inter Milan telah mengetahui keinginan Barcelona sejak berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan yang lalu, sehingga semua pihak siap untuk menyelesaikan salah satu transfer terbesar di bursa transfer musim panas ini, namun dengan syarat yang sangat berbeda di antara kedua belah pihak.

Periode terakhir ini diwarnai dengan komunikasi yang melampaui sekadar pengecekan minat antara klub dan pemain, di mana negosiasi telah dimulai, dan bocoran informasi menyebutkan Barcelona telah mengajukan tawaran resmi pertama sebesar 45 juta euro, disertai gaji tahunan bersih untuk Bastoni yang melebihi 5 juta euro.

Angka-angka ini tidak sesuai dengan harapan Inter Milan, yang dalam beberapa jam terakhir ini memulai kampanye untuk mendamaikan sang pemain dengan para penggemar, terutama karena sang bek menjadi sasaran kritik setelah diusir dari lapangan saat melawan Bosnia dan Herzegovina, yang menyebabkan Italia tersingkir dari Piala Dunia.



Giuseppe Marotta, Presiden Inter Milan, pun angkat bicara melalui media untuk menyatakan dukungannya yang tak bersyarat kepada Bastoni, menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk melepas salah satu aset terpenting klub. Namun, ia juga menyoroti bahwa jika sang pemain ingin mengejar tantangan profesional baru, seperti pindah ke Barcelona, kepergiannya harus menjamin keuntungan finansial yang besar.

Laporan-laporan di Italia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan tercapai dengan harga di bawah 60 juta euro.

Deco menolak terlibat dalam lelang terbuka; sementara Barcelona telah mengajukan tawarannya, Inter menaikkan batas tuntutannya, yang menyebabkan negosiasi mandek. Di tengah konflik yang biasa terjadi ini, Deco mulai mengaktifkan opsi alternatif untuk memperingatkan Inter dan sang pemain bahwa kesepakatan tersebut bisa dibatalkan jika harga yang diminta tidak diturunkan.

Dilaporkan bahwa Barcelona kembali menaruh minat pada bek Kolombia John Lukaku dari Bologna, yang akan berusia 28 tahun musim panas ini, seorang pemain yang pernah ditanyakan oleh klub lebih dari setahun yang lalu.

Lukomi telah menjadi sorotan di bursa transfer bek selama berbulan-bulan, di mana klub-klub Inggris seperti Sunderland dan Bournemouth, serta klub-klub Turki seperti Galatasaray dan Fenerbahçe, menanti persetujuan Bologna untuk bernegosiasi mengenai kepergian salah satu pilar utamanya.

Kepergian John Lokomi tampaknya tak terhindarkan, mengingat kontraknya berakhir pada 2027 dan ia belum menerima tawaran perpanjangan. Sumber di Bologna menegaskan bahwa Barcelona telah masuk ke dalam perburuan dengan serius, di mana Deco ingin menyelesaikan proses ini dengan cepat jika negosiasi dengan Bastoni gagal.



