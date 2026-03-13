Dida menempatkan Maignan di jajaran kiper terbaik Eropa: "Bersama Donnarumma dan Raya"

Nelson Dida, mantan kiper legendaris Rossoneri, pernah memimpin tim U-17, sebelum dipromosikan ke tim utama pada musim 2020-2021 sebagai pelatih kiper, dan turut berkontribusi dalam perkembangan Gigio Donnarumma dan Mike Maignan sebelum meninggalkan klub. Dalam sebuah wawancara dengan Repubblica, ia berbicara demikian tentang mantan muridnya asal Prancis: "Sejak ia tiba di Milan, terjalinlah persahabatan. Mike adalah orang yang sangat baik. Dia adalah pemain yang selalu fokus, dengan hasrat luar biasa untuk menang. Tahun ini dia tampil sangat baik, dia sudah kembali bugar. Saya yakin dia masih punya banyak hal untuk diberikan kepada Milan. Apakah Maignan termasuk di antara kiper terbaik di Eropa? Ya, juga karena konsistensinya. Lalu saya pilih Donnarumma. Yang lain yang saya sukai adalah Raya dari Arsenal."