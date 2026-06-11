Dida: "Antara Piala Dunia 2002 dan Liga Champions 2003, saya memilih yang kedua"

Nelson Dida, mantan kiper Milan pada periode 2002–2010, menjadi tamu dalam episode pertama podcast "Derbyssimo Legens x MilanNews"





"Jika hanya boleh memilih satu trofi: Manchester 2003, Piala Dunia 2002, atau Athena 2007?

" "Itu pilihan yang sulit (tertawa, red). Bisakah saya memilih ketiganya? Jika harus memilih satu, saya pilih Liga Champions 2003, karena itu sangat istimewa. Saya berperan penting dalam adu penalti. Piala Dunia juga sangat penting."

Kamu adalah pemimpin yang pendiam: kelemahan atau kekuatan?

"Saya merasa sangat baik. Pendiam dalam arti saya tidak selalu berkomunikasi di luar sepak bola, tapi di lapangan saya berkomunikasi dengan semua orang, sebelum dan setelah pertandingan. "Diam hanya karena saya orang yang sangat pemalu, saya tidak suka berada di depan kamera. Tapi saya menjawab semua pertanyaan wartawan, saya tahu itu bagian dari hidup saya. Tapi saya jujur, saya sangat puas dengan semua yang telah saya lakukan dalam karier saya."

Kiper mana yang mirip denganmu saat ini?

"Aku sudah bicara sebelumnya tentang Mike (Maignan, tertawa, red.). Aku mengenalnya saat dia datang ke Milan, aku bekerja dengannya selama setahun. Dia punya sesuatu yang istimewa. Aku melihat kekuatan yang berbeda dalam dirinya. Kami menjalin persahabatan yang sangat erat. Kadang-kadang dia datang berlatih bahkan setelah pertandingan, melakukan latihan khusus. Itu tidak semua orang bisa melakukannya."

Milan bagi Anda adalah...

"Sebuah keluarga".