Dick Schreuder mencoret dua pemain dari skuad Liga Europa NEC

Pelatih NEC Dick Schreuder harus mencoret dua pemain dari skuad Europa League-nya, lapor Voetbal International. Baik Adam Tahaui maupun Isak Hansen-Aarøen tidak mendapat tempat. Sementara itu, Perr Schuurs termasuk dalam skuad pilihan berisi 24 pemain tersebut.

Schreuder harus membuat keputusan, karena meski banyak pemain hengkang, klub tersebut juga mendatangkan 14 nama baru ke Goffertstadion, termasuk Schuurs yang direkrut secara bebas transfer.

Schreuder juga dipersulit oleh aturan UEFA yang mewajibkan setidaknya empat pemain binaan akademi sendiri masuk ke dalam skuad. Para pemain itu harus setidaknya bermain selama tiga tahun di akademi tersebut antara usia 15 hingga 21 tahun.

Hanya Joep Geneste, Kevin Kers, dan Bram Nuytinck yang kini telah berusia 36 tahun yang memenuhi syarat itu, yang berakibat satu tempat harus dikorbankan dan ukuran skuad menyusut dari 25 menjadi 24 pemain.

Pendatang baru Dennis Geiger dan Delé Thomas masuk dalam skuad Europa League, begitu pula rekrutan lain seperti Ahmetcan Kaplan, Gabriel Brás, Emre Mor, dan Dusan Tadic.

Hansen-Aarøen mencatatkan menit bermain sebagai pemain pengganti dalam babak kualifikasi Liga Champions melawan Olympiacos dan FK Bodø/Glimt. Tahaui tidak terlibat saat menghadapi tim Yunani itu, tetapi bermain pada leg pertama melawan Bodø.

Untuk sementara, baik pemain Norwegia maupun Maroko itu bisa sepenuhnya fokus pada Eredivisie dan Piala KNVB. NEC akan menghadapi Feyenoord pada Sabtu dan memulai kampanye Europa League mereka pada 17 September di Turin melawan Juventus.

Skuad Europa League NEC:

Kiper: Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.

Bek: Gabriel Brás, Ahmetcan Kaplan, Perr Schuurs, Deveron Fonville, Bram Nuytinck, Philippe Sandler, Tobias Storm, Almugera Kabar.

Gelandang: Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Tjaronn Chery.

Penyerang: Kevin Kers, Dusan Tadic, Kaj Sierhuis, Emre Mor, Clement Bischoff, Bryan Linssen, Delé Thomas.