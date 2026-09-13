Dick Schreuder menarik kesimpulan yang sangat menyakitkan setelah NEC dipermalukan

Tjaronn Chery membunyikan alarm setelah kekalahan menyakitkan 3-0 NEC dari SC Cambuur. Mereka harus segera tampil lebih baik dalam persiapan menuju laga besar melawan Juventus pada fase liga Liga Europa, Kamis nanti, demikian kesimpulan sang pemain senior.

Chery mengaku harus 'menenangkan diri sejenak' setelah kekalahan telak di Friesland. Gelandang berusia 38 tahun itu tampak terlibat adu mulut dengan suporter tandang NEC yang ikut datang, meski hal itu tidak dibahas dalam wawancaranya dengan ESPN.

"Apa yang kami tunjukkan tahun lalu, sudah tidak ada lagi tahun ini. Kami semua harus bercermin, menyatukan kepala, dan fokus ke hari Kamis. Banyak pemain penting telah pergi, dan sangat banyak pemain baru datang. Mereka masih harus beradaptasi. Apa yang kami tunjukkan bersama-sama benar-benar di bawah standar. Benar-benar tidak bagus," keluh Chery usai pertandingan di Leeuwarden.

Dick Schreuder disebut sangat terpukul saat turun minum, kata Chery. "Apakah dia marah? Ya, wajar. Saya juga marah. Beberapa pemain marah. Itu normal kalau Anda bermain sepak bola profesional. Apa yang kami tunjukkan hari ini sama sekali tidak boleh terjadi. Kami bisa jauh lebih baik."

"Saya pikir ini sejauh ini adalah pertandingan terburuk yang pernah saya tangani dan saya lihat juga. Saya pikir ini adalah pertandingan terburuk saya sebagai pelatih," tarik kesimpulan keras Schreuder setelah timnya terpeleset.

"Yang paling buruk adalah Anda melihat zero intensitas, zero keinginan untuk menang. Saya pikir intensitas adalah hal terpenting dalam cara kami ingin bermain. Tetapi kalau itu tidak ada, maka akan sulit dan tampilannya tidak bagus. Kami benar-benar harus melakukan itu dengan lebih baik," pesan pelatih yang terguncang itu kepada timnya.

"Pada akhirnya saya adalah pelatihnya. Saya harus memastikan bahwa kami akan tampil lebih baik dan tidak tampil seperti ini. Tapi ya, seperti yang sudah saya katakan: saya pikir ini sejauh ini adalah pertandingan terburuk yang pernah saya tangani," demikian kata Schreuder.