Dick Advocaat mengungkapkan emosi yang mendalam terkait Jerman - Curaçao

Pelatih tim nasional Dick Advocaat diliputi emosi menjelang debut Piala Dunia tim Curaçao melawan Jerman. Setelah kekalahan 1-7 dari calon juara tersebut,Advocaat menjelaskan kepada Algemeen Dagblad dari mana asal emosinya itu.

Sudah lama sepertinya Advocaat tidak akan tampil di Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam kariernya. "Si Jenderal Kecil" ini membawa negaranya ke Piala Dunia, tetapi mundur karena kondisi kesehatan putrinya. Namun, pada akhirnya ia kembali ke kursi pelatih.

Di NRG Stadium di Houston, Texas, Advocaat yang berusia 78 tahun melihat ribuan penggemar Curaçao yang tidak ingin melewatkan momen bersejarah ini. "Saya merasa sulit sebelum pertandingan," akui sang pelatih. "Ya, air mata pun mengalir."

"Orang-orang begitu bahagia dan antusias karena akhirnya mereka benar-benar bisa hadir di Piala Dunia. Mungkin karena usia, tapi lagu kebangsaan itu membuat saya terharu. Setelah pertandingan, saya tidak boleh terlalu lama di lapangan, melihat semua orang yang bahagia itu, itu benar-benar menyentuh hati saya."

"Bahkan setelah skor 1-7, mereka tetap bangga dan bahagia, itu benar-benar luar biasa. Setidaknya, saya belum pernah mengalaminya sebelumnya." Curaçao berjuang sekuat tenaga dan mencetak gol Piala Dunia pertamanya melalui Livano Comenencia. Namun, kekalahan telak tak terhindarkan.

"Jerman benar-benar terlalu kuat," lanjut Advocaat. "Saya rasa para pemain saya tidak mengira skornya bisa seperti ini. Tapi itulah yang terjadi. Jerman sangat bagus dan kami sendiri juga terlalu mudah kebobolan beberapa gol."

Meskipun mengalami kekalahan telak, Advocaat mengatakan kepada AD bahwa ia masih sangat yakin bisa lolos ke babak berikutnya. "Saya tidak khawatir ada hal negatif yang merasuki tim. Para pemain tidak seperti itu, mereka akan berjuang lagi melawan Ekuador dan nanti melawan Pantai Gading."

Pada 21 Juni pukul 02.00 (waktu Belanda), Curaçao akan bertanding lagi. Lawannya adalah Ekuador di Kansas City. Pada 25 Juni pukul 22.00, The Blue Wave akan menutup fase grup melawan raksasa Afrika, Pantai Gading.