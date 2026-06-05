Dick Advocaat marah kepada Feyenoord dan menuding satu orang

Dalam program De Oranjezomer, Dick Advocaat melontarkan kritik tajam terhadap dinamika kekuasaan baru di dalam Feyenoord. Pelatih tim nasional Curaçao, yang juga menjabat sebagai penasihat Robin van Persie, tidak memahami peran menonjol yang saat ini diemban oleh direktur teknis Dévy Rigaux, dan bahkan menyebut konferensi pers klub baru-baru ini sebagai 'konyol'.

Senin lalu, Rigaux dan calon direktur umum Robert Eenhoorn tampil bersama di hadapan media. Namun, masa depan pelatih kepala Robin van Persie tetap tidak jelas.

Jumat malam, Advocaat mengkritik keras perkembangan di Rotterdam dalam acara De Oranjezomer. Menurut Advocaat, posisi direktur teknis terlalu dibesar-besarkan.

“Saya merasa itu konyol, dengan segala hormat,” kata Advocaat. “Seorang direktur teknis hanyalah kepala pemandu bakat yang diangkat. Dan sekarang mereka akan menjadikannya sebagai orang yang menentukan. Orang yang menentukan itu adalah direktur umum, Eenhoorn.”

“Direktur teknis harus bersama-sama dengan pelatih kepala menentukan pemain mana yang akan didatangkan. Namun, orang yang paling penting adalah pelatih. Bukan direktur teknis, dan bukan direktur umum. Kini, peran-peran tersebut telah sepenuhnya terbalik,” tegas Advocaat.

Rekan diskusi Theo Janssen juga mempertanyakan sikap Eenhoorn selama konferensi pers. Menurut Janssen, calon direktur umum tersebut memberikan kesan yang menunggu-nunggu.

Advocaat setuju dengan hal itu. “Eenhoorn adalah orang yang biasanya akan langsung menanggapi hal seperti itu. Namun, dia tidak melakukannya.”