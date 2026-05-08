"Dick Advocaat benar-benar tidak boleh melakukan itu!"

Dalam kolomnya untuk De Telegraaf, Wim Kieft membahas situasi tim nasional Curaçao. Fred Rutten biasanya akan berangkat ke Piala Dunia sebagai pelatih kepala, namun masih beredar desas-desus mengenai kembalinya Dick Advocaat yang sangat dicintai.

Kieft menyebutnya sebagai 'drama' dalam kontribusinya mingguan. ''Dengan berbagai pihak yang tiba-tiba mendukung kembalinya Advocaat. Dan kemudian ketua federasi yang tetap mendukung Rutten, namun sekaligus mengakui bahwa para pemain internasional lebih memilih Advocaat kembali daripada melanjutkan dengan Rutten.''

Mantan penyerang ini berpendapat bahwa Advocaat harus tetap berada di belakang layar, begitu dekat dengan Piala Dunia. ''Meskipun ini seperti pukulan telak bagi Rutten, Advocaat tidak bisa mengambil alih posisi Rutten di Curaçao. Lagipula, sungguh konyol bahwa sekelompok pemain, setelah periode yang begitu singkat bersama Rutten, mengungkapkan preferensi mereka sehingga merusak posisi Rutten secara tak terperbaiki.'

Kieft bertanya-tanya dengan lantang mengapa Rutten harus mundur beberapa minggu sebelum dimulainya putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. ''Semua orang memahami perbedaan antara Advocaat dan Rutten, tetapi kejadian ini tidak masuk akal.''

Advocaat mundur beberapa waktu lalu sebagai pelatih tim nasional karena alasan pribadi, setelah itu Rutten mengambil alih tongkat estafet. Mantan pelatih PSV ini mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Sepak Bola Curaçao. ''Fred Rutten akan mewakili Curaçao sebagai pelatih tim nasional selama Piala Dunia,” kata Ketua Asosiasi Sepak Bola Curaçao, Gilbert Martina, saat ditanya.

Rutten memulai tugasnya sebagai pelatih tim nasional dengan dua kekalahan dalam pertandingan persahabatan, yang memicu kritik terhadap dirinya. Di Piala Dunia, Jerman, Ekuador, dan Pantai Gading akan menjadi lawan di babak penyisihan grup.