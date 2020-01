Dibekap Burnley, Manchester United Telan Catatan Menyakitkan

The Clarets menulis ulang sejarah berusia 58 tahun setelah membungkam Setan Merah di Old Trafford.

bukan hanya dipaksa menelan pil pahit saat takluk 2-0 dari , Kamis (23/1) dini hari WIB. Setan Merah juga harus mendapati fakta menyakitkan bahwa ini adalah kekalahan pertama mereka dari Burnley di Old Trafford sejak hampir enam dekade terakhir.

Pasukan Ole Gunnar Solskjaer mendominasi jalannya laga ini, tapi efektivitas bermain dari tim tamu, yang ditandai gol-gol dari Chris Wood dan Jay Rodriguez, memaksa United bertekuk lutut di kandang sendiri.

Sejarah mencatat, Burnley terakhir kali menang di Old Trafford terjadi pada 21 September 1962 alias hampir 58 tahun yang lalu.

United yang kala itu dilatih Matt Busby dan diperkuat Denis Law, Nobby Stiles, Bill Foulkes dipaksa takluk 5-2 dari Burnley. Penyerang tim tamu John Connely mengemas hat-trick di laga tersebut, yang membuatnya dilirik United dan pindah ke Old Trafford dua tahun berselang.

Sejak saat itu, United selalu superior melawan Burnley dengan tak terkalahkan di Old Trafford. Adapun Burnley terakhir kali mengalahkan United sebelum laga ini terjadi pada Agustus 2009 di Turf Moor.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Namun, tanda-tanda Burnley untuk menang di Old Trafford sebetulnya sudah tersaji. Dalam dua musim terakhir, The Clarets mampu memimpin dua gol di Old Trafford, tapi United mampu mengejar dan bermain imbang 2-2.

Kali ini, armada Sean Dyche akhirnya benar-benar mengalahkan United dan sukses merayakan kemenangan bersejarah di Theatre of Dreams.