Diaz: Seluruh dunia menaruh perhatian pada Maroko... dan kami ingin menorehkan sejarah saat menghadapi Prancis

Bintang Real Madrid asal Maroko, Ibrahim Diaz, menegaskan bahwa tim nasional negaranya bertekad untuk menorehkan sejarah saat menghadapi Prancis pada Kamis malam ini di Stadion Gillette, dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko bermimpi lolos ke semifinal Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, setelah mencetak prestasi bersejarah pada edisi 2022 sebagai tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak ini.

Timnas Maroko lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kanada (3-0) di babak 16 besar, dan sebelumnya menyingkirkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar.

Ibrahim Díaz mengatakan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Prancis: “Saya rasa kami telah menunjukkan mentalitas kami di pertandingan terakhir, serta apa yang mampu kami lakukan. Inilah mentalitas kami, dan kami ingin terus seperti ini. Kami memiliki pertandingan yang sangat penting. Semua orang ingin ikut serta dalam pertandingan-pertandingan ini.”

Mengenai rekan setimnya di Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappé dan Aurélien Tchouaméni, ia menambahkan seperti dilansir surat kabar “Marca”: “Mereka adalah rekan setim di Real Madrid, dan mereka adalah pemain hebat serta orang-orang yang luar biasa. Kami semua ingin menang, dan itulah yang terpenting.”

Dia melanjutkan, “Kami sudah berbincang dan saling mendoakan kesuksesan, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, yang terpenting adalah pertandingan besok, dan jelas kami semua ingin menang. Besok kami akan menjadi lawan.”

Mengenai empat gol yang diciptakannya di Piala Dunia, ia menjelaskan: “Saya sangat senang bisa membantu tim, karena kontribusi selalu penting… tetapi timlah yang paling penting. Saya selalu memikul tanggung jawab ini, dan saya sudah sangat siap, serta memiliki keyakinan besar menjelang pertandingan besok. Saya tahu kami akan tampil bagus.”

Dia melanjutkan: “Kami juga memiliki pengalaman; kami sudah bermain di beberapa pertandingan besar… tapi saya percaya pada rekan-rekan setim saya. Kami memiliki semua yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa kami mampu menang.”

Diaz juga berbicara tentang rekan setimnya di timnas Maroko, Achraf Hakimi, dengan mengatakan: “Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik tentang Hakimi, dia adalah kapten kami… Saya senang bisa bermain bersamanya, dan saya sangat bahagia bisa bergabung dengan tim ini. Merupakan kehormatan besar bagi kami memiliki pemain seperti dia.”

Dia melanjutkan pernyataannya: “Saya sangat senang karena bisa membantu dan menjadi salah satu pemain inti. Rekan-rekan setim saya membuat segalanya menjadi sangat mudah. Kami akan menghadapi salah satu favorit juara karena kami mampu bersaing, dan kami adalah salah satu dari favorit tersebut. Saya sangat percaya pada tim bahwa semuanya akan berjalan seperti ini.”

Mengenai harapannya untuk menjadi pemberi assist terbanyak di Piala Dunia ini, bintang Real Madrid itu mengatakan: “Yang terpenting adalah tim, saya tidak peduli apakah pemain lain mencetak gol atau memberikan assist… Yang saya inginkan hanyalah kemenangan. Jika saya bisa membantu, itu luar biasa. Namun yang terpenting adalah kemenangan.”

Dia melanjutkan: “Untuk semua anak-anak yang percaya pada kemampuan mereka untuk menjadi pemain sepak bola… Saya pernah berada dalam situasi yang sama. Bagi saya, berada di sini dan bermain di Piala Dunia adalah sebuah mimpi. Jangan pernah berhenti percaya karena mimpi itu bisa terwujud. Dan mungkin suatu hari nanti kalian akan berada di sini.”

Dia menyimpulkan: “Sungguh hal yang positif bahwa seluruh dunia memberikan perhatian besar kepada Maroko. Bukan hanya kami, tetapi level tim-tim juniornya juga luar biasa. Mereka yang meniti karier melalui tim-tim junior ini suatu hari nanti akan menciptakan sejarah. Ini luar biasa, dan kami ingin terus menulis sejarah.”



