دíaz mengikuti jejak Hakimi di Liga Champions

Bintang Real Madrid terus menunjukkan kehadirannya di turnamen kontinental

Pemain Maroko Ibrahim Diaz, bintang Real Madrid, mengikuti jejak senegaranya Achraf Hakimi, bek sayap Paris Saint-Germain saat ini dan mantan pemain Los Blancos, di Liga Champions Eropa.

Diaz memulai laga timnya melawan Bayern Munchen pada Selasa malam ini di stadion “Santiago Bernabeu” pada leg pertama perempat final Liga Champions, dari bangku cadangan, namun ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 menggantikan Arda Guler.

Menurut jaringan Prancis “Stats Foot”, Diaz mencapai pertandingan ke-50-nya di Liga Champions, dan ia menjadi pemain Maroko kedua dalam sejarah yang mencapai angka tersebut setelah Hakimi.

Hakimi telah tampil dalam 73 pertandingan, dan jumlah itu bisa bertambah jika ia bermain besok, Rabu, melawan Liverpool pada leg pertama perempat final.

Sementara penampilan Diaz di kompetisi antarbenua itu terjadi bersama Real Madrid dan Milan, Hakimi mengenakan seragam Real Madrid, Inter Milan, Borussia Dortmund, dan Paris Saint-Germain.

