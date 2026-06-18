Díaz membawa Bayern München mengungguli Real Madrid di Piala Dunia

Bayern München semakin memperkuat dominasi golnya dalam sejarah Piala Dunia, setelah pemain asal Kolombia, Luis Díaz, mencetak gol saat timnas negaranya mengalahkan Uzbekistan (3-1), Kamis pagi waktu Greenwich, dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.

Berkat gol Díaz, para pemain Bayern Munich menambah jumlah gol mereka menjadi 83 gol dalam sejarah Piala Dunia, menjadikannya klub dengan jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh para pemainnya di turnamen tersebut, mengungguli Real Madrid yang memiliki 82 gol, menurut situs "stats foot" Prancis.

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Kolombia sempat unggul lebih dulu atas Uzbekistan melalui gol Daniel Muñoz pada menit ke-40, namun tim Asia itu berhasil menyamakan kedudukan lewat Abbas Bek Fayzulaev pada menit ke-60.

Diaz, bintang tim Bayern, kembali membawa tim Amerika Latin itu unggul pada menit ke-65, sebelum Jaminton Campaz menutup hat-trick Kolombia pada menit ke-90+9.

Dengan kemenangan ini, timnas Kolombia mengumpulkan 3 poin dan memuncaki Grup 11, unggul dua poin dari Portugal dan Republik Demokratik Kongo yang bermain imbang (1-1), sementara Uzbekistan berada di posisi terbawah tanpa poin.



