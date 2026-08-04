Diaz Korban Pertama? Mourinho Bersiap Ambil Keputusan Sulit di Madrid

Setelah tiga pekan menjalani latihan intensif, pelatih asal Portugal Jose Mourinho perlahan mulai menanamkan gaya bermain yang ingin ia terapkan bersama Real Madrid, dengan mengandalkan skema taktik 4-2-3-1 yang akan memberinya beragam opsi menyerang, namun pada saat yang sama menempatkannya pada dilema nyata ketika menentukan susunan pemain inti di setiap pertandingan.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa sepertiga area serang, wilayah yang bertanggung jawab menciptakan ruang dan mengalirkan umpan matang kepada para penyerang, tengah menyaksikan kelimpahan opsi yang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan "sang pelatih luar biasa" dalam kepulangannya ke Santiago Bernabeu setelah 13 tahun kepergiannya.

Pemain Inggris Jude Bellingham memuncaki daftar kandidat untuk mengisi posisi pengatur serangan secara utama, terlebih setelah penampilan luar biasanya bersama timnas negaranya di Piala Dunia terakhir, sehingga menjadikan posisinya nyaris terjamin dalam susunan inti Mourinho.

Namun persaingan tidak akan mudah bagi bintang Inggris tersebut, karena ia bersaing dengan pemain Portugal Bernardo Silva, salah satu pembelian paling menonjol pada musim panas ini, yang didatangkan berdasarkan permintaan khusus dari Mourinho sendiri, sehingga memberikannya keunggulan tersendiri dalam perhitungan sang pelatih Portugal.

Kehadiran dua bintang kelas dunia ini menutupi opsi-opsi lain yang tersedia bagi Mourinho, yang paling menonjol adalah pemain Turki Arda Guler, yang perannya di Real Madrid masih terputus-putus dan belum mendapat cukup kesempatan untuk membuktikan diri, selain pemain Maroko Brahim Diaz, yang kembali ke klub setelah masa peminjamannya ke klub Italia Milan.

Meskipun Brahim tampil dalam lebih dari 30 pertandingan dalam satu musim selama tahun-tahun terakhir, ia belum mampu meraih status sebagai pemain inti hingga saat ini, sehingga membuat peluangnya untuk bersaing memperebutkan posisi tersebut menjadi terbatas di hadapan duet Bellingham dan Bernardo Silva.

Kendati jadwal padat musim baru akan memberi Mourinho banyak kesempatan untuk merotasi para pemain, tuntutan teknis yang tinggi dan persaingan sengit memperebutkan gelar memaksa sang pelatih Portugal membuat pilihan-pilihan sulit, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting.