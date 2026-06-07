"Dia pemain yang mudah ditebak di tim nasional Belanda dan jelas bukan Arjen Robben"

Valentijn Driessen tidak sependapat dengan Ronald Koeman. Pelatih tim nasional Belanda itu lebih percaya pada skuad Piala Dunia ini daripada skuad yang berhasil mencapai semifinal Kejuaraan Eropa 2024. Driessen memiliki keraguan tersendiri mengenai hal itu, seperti yang dilaporkan dalam rubrik Kick-Off dari De Telegraaf.

''Yang kurang dari kelompok ini adalah seorang Hadj Moussa,'' kata Driessen menyoroti kelemahan dalam skuad Oranje saat ini. ''Seorang pemain yang bisa melakukan hal yang sangat mengejutkan dari situasi yang tak terduga. Yang bisa membantu memenangkan pertandingan di level tertinggi.''

Rekan Mike Verweij menimpali dengan mengatakan bahwa Cody Gakpo telah memainkan peran semacam itu di turnamen-turnamen sebelumnya. Namun, Driessen tidak yakin dengan kualitas pemain sayap kiri timnas Belanda tersebut.

''Tapi bukankah dia tidak memiliki kreativitas? Karena kamu bisa dengan mudah memprediksi apa yang akan dilakukan Gakpo. Dia tidak memiliki kualitas seperti Robben. Robben bisa melakukan sesuatu sepuluh kali, dan sepuluh kali itu berhasil. Dari kanan ke dalam, lalu menendang dengan kaki kiri, seperti yang dilakukan Moussa baru-baru ini melawan Oranje. Dan Gakpo tidak memiliki itu,'' kata Driessen, yang tidak melihat penyerang Liverpool itu sebagai pembeda bagi Belanda.

''Gakpo jauh lebih mudah ditebak,'' lanjut pengamat Oranje yang kritis ini. ''Dan tentu saja tidak memiliki kualitas seperti Arjen Robben. Robben termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Di Piala Dunia 2014, saat Belanda sayangnya tersingkir di semifinal oleh Argentina, dia sebenarnya adalah pemain terbaik di dunia. Itu tidak menghasilkan Ballon d'Or. Tapi dia begitu hebat, dan Gakpo tidak akan pernah sehebat itu."

Gakpo, yang dikaitkan dengan Tottenham Hotspur, menjadi starter pada Rabu melawan Aljazair. Koeman menariknya keluar pada menit ke-80, dengan Wout Weghorst sebagai penggantinya. Beberapa menit kemudian, Hadj Moussa mencetak gol penentu kemenangan di De Kuip.

Donyell Malen dan Crysencio Summerville melengkapi barisan depan Oranje. Memphis Depay mendapat kesempatan bermain dari Koeman setelah jeda, namun penampilan penyerang berpengalaman itu di Rotterdam tidak terlalu meyakinkan.