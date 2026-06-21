'Dia mungkin yang paling dirugikan di tim nasional Belanda'

Mike Verweij khawatir akan posisi starter Donyell Malen di tim nasional Belanda. Penyerang tersebut belum mencetak gol di Piala Dunia ini, sementara penyerang-penyerang Oranje lainnya tampil sangat gemilang saat melawan Swedia (5-1) pada Sabtu lalu.

''Saya benar-benar khawatir dengan Malen. Dia mungkin akan menjadi korban dan harus duduk di bangku cadangan saat melawan Tunisia,'' demikian prediksi Verweij setelah kemenangan telak Oranje dalam Kick-Off, podcast dari De Telegraaf.

“Ronald Koeman tidak puas dengan kinerja pertahanan Malen. Itulah sebabnya dia ditarik keluar,” tambah rekan seprofesinya, Valentijn Driessen. “Dan Summerville mengisi posisi itu jauh lebih baik. Dia sebenarnya selalu melakukannya dengan baik. Dia lebih bisa diandalkan saat dalam kondisi fit.”

Brobbey menunjukkan kemampuannya dengan mencetak dua gol di babak pertama pertandingan Piala Dunia melawan Swedia di Houston. Meskipun demikian, pelatih kepala Ronald Koeman belum mau berkomentar mengenai kemungkinan penempatan striker tersebut sebagai starter melawan Tunisia dan pertandingan di babak 16 besar.

“Mungkin untuk menjaga Brobbey tetap tajam,” Driessen mencoba menebak pikiran pelatih Oranje. “Mungkin juga untuk memberi ruang gerak, bahwa melawan lawan lain, mungkin penampilan akan lebih baik dengan penyerang lain. Itu mungkin pertimbangan-pertimbangan tersebut. Tapi, Anda tidak bisa dengan sopan menempatkan penyerang yang mencetak dua gol di bangku cadangan.”

Selain Brobbey, Gakpo juga berhasil mencetak dua gol melawan Swedia yang pertahanannya lemah. Crysencio Summerville, yang masuk menggantikan Malen, juga mencetak satu gol di menit-menit akhir. Itu adalah gol keduanya di Piala Dunia, setelah gol indah yang membuat skor menjadi 2-1 melawan Jepang pekan lalu.

Belanda akan menutup pertandingan Grup F pada Kamis malam hingga Jumat dini hari melawan Tunisia. Tim asuhan Hervé Renard yang sudah tersingkir itu kalah telak dari Jepang yang tampil mengesankan: 0-4.