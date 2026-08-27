Pelatih kepala Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, mengungkap penyebab di balik kondisi kemarahan yang tampak pada bintang Portugal Cristiano Ronaldo saat menghadapi Al Ettifaq, seraya menjelaskan bahwa luapan emosi sang kapten "Al Alami" di antara dua babak pertandingan bukanlah disebabkan oleh keputusan teknis atau perselisihan di dalam tim, melainkan karena "Al Alami" tertinggal dua gol pada saat mereka tengah berupaya meraih kemenangan.

Postecoglou mengatakan dalam konferensi pers menjelang laga melawan Al Taawoun yang dijadwalkan berlangsung besok Jumat dalam pekan keempat Liga Roshn: "Saya memahami bahwa Cristiano adalah sosok yang ingin diketahui semua orang segala hal tentangnya, tetapi mustahil bagi saya untuk membocorkan rahasia apa pun."

Ia menambahkan: "Ronaldo marah di antara dua babak karena kami tertinggal, tetapi di ruang ganti setelah pertandingan, dan di dalam bus, ia menari dan bernyanyi, serta berada di tengah para pemain."

Pelatih asal Australia itu menegaskan bahwa kemarahan Ronaldo bukanlah indikasi adanya krisis di dalam tim, melainkan mencerminkan gairah sang bintang Portugal dan keinginan besarnya untuk meraih kemenangan, terlebih Al Nassr tengah melalui situasi sulit menghadapi Al Ettifaq setelah kartu merah kiper Bento dan tim tertinggal dua gol.

Postecoglou menambahkan: "Percayalah, ia sangat mencintai sepak bola dan mencintai Al Nassr, dan ia marah karena segala sesuatunya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan di antara dua babak, dan itu hal yang wajar," seraya menekankan bahwa apa yang ditunjukkan pemain tersebut selama pertandingan merupakan cerminan alami dari kepribadian kompetitifnya dan bukan hal yang perlu dikhawatirkan.

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Pelatih Al Nassr juga berbicara mengenai alasan penggantian Ronaldo di awal babak kedua, seraya menjelaskan bahwa keikutsertaan pemain tersebut telah ditentukan sebelumnya dalam rencana khusus untuk menangani kesiapan fisiknya, terlebih ia tengah kembali secara bertahap ke atmosfer pertandingan setelah periode absen.

Postecoglou mengatakan: "Ronaldo adalah sosok yang istimewa sebagai atlet, dan bagi kami dalam laga melawan Al Ettifaq sudah direncanakan bahwa ia akan bermain 45 menit karena ia kembali secara bertahap, dan sebelumnya ia bermain 30 menit," seraya menegaskan bahwa keputusan menggantikannya tidak terkait dengan kemarahannya atau penampilannya, melainkan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

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Ia menjelaskan bahwa kondisi fisik Ronaldo kini telah berubah, dan bahwa pemain tersebut merasakan peningkatan yang jelas dalam kesiapannya, seraya menambahkan: "Ia kini secara fisik merasa lebih baik dan mampu memainkan pertandingan penuh," sebagai isyarat kemungkinan bertambahnya menit bermainnya pada periode mendatang.

Pernyataan Postecoglou datang untuk mengakhiri spekulasi yang mengiringi kemarahan Ronaldo saat menghadapi Al Ettifaq, terlebih setelah muncul cuplikan pemain tersebut tampak emosional selama pertandingan dan seusai berakhirnya babak pertama, sebelum laga berakhir dengan remontada bersejarah bagi Al Nassr yang mengubah ketertinggalan 2-0 menjadi kemenangan 3-2.