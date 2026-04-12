"Dia menangis tersedu-sedu"... Bintang Argentina terancam absen dari Piala Dunia

Bintang tim nasional Argentina itu terancam absen dari putaran final Piala Dunia, yang akan digelar musim panas mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Undian Piala Dunia menempatkan timnas Argentina di Grup 10 bersama Aljazair, Austria, dan Yordania.

Pertandingan Tottenham dan Sunderland di Liga Inggris pada hari Minggu ini menyaksikan dua pemain "The Spurs", kiper asal Ceko Antonín Kinsky dan pemain asal Argentina Cristian Romero, mengalami benturan yang mengerikan.

Tim Tottenham, yang sedang berjuang untuk bertahan di liga, sudah tertinggal 1-0 setelah gol pembuka Nordi Mokeli.

Beberapa saat kemudian, kekhawatiran melanda ketika Brian Bruby, pemain Sunderland, mendorong Romero sebelum bertabrakan dengan Kinski, setelah ia berlari ke belakang untuk menangkap bola.

Setelah jeda panjang di mana kedua pemain menerima perawatan di lapangan, Romero akhirnya meninggalkan lapangan sambil menangis.

Segera muncul kekhawatiran bahwa Romero mengalami cedera serius pada lututnya, dan laporan media menyebutkan bahwa partisipasinya di Piala Dunia kini bergantung pada diagnosis yang akan dikeluarkan setelah pemeriksaan mendetail, namun situasinya tampaknya tidak baik pada pandangan pertama, terutama karena sang pemain menangis.

Roberto De Zerbi, pelatih Tottenham, mengatakan dalam pernyataan kepada situs resmi klub: "Kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat cedera Romero dalam beberapa hari ke depan."

Menanggapi pertanyaan apakah ia memiliki informasi tambahan mengenai cedera tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan, ia menjawab: "Kami belum tahu, kami harus melihatnya di pertandingan berikutnya, dalam beberapa hari ke depan. Saya harap ini bukan masalah besar bagi kami, karena dia pemain inti bagi kami, dia orang yang luar biasa, pemain yang hebat, pemain kelas atas, dan sosok yang kuat, dan kami membutuhkannya untuk menyelesaikan musim dan mencapai tujuan kami."

Sementara itu, jurnalis Argentina yang spesialis berita timnas Argentina, Gastón Idul, mengatakan dalam video di akunnya di platform "X": "Cristian Romero mengalami ketidakstabilan pada lututnya, dan akan menjalani pemeriksaan ligamen untuk mengetahui apakah ia mengalami cedera ligamen kolateral medial atau hanya memar saja.. Rasa sakitnya ada di sana."

