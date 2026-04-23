"Dia kurang beruntung bermain di Ajax, di mana pemain seperti dia kurang dianggap serius"

Henk Spaan membela Joël Veltman. Kolumnis Het Parool ini sangat menghormati bek Brighton & Hove Albion berusia 34 tahun tersebut.

Selasa malam, Spaan menikmati penampilan Brighton yang menghancurkan Chelsea 3-0 di kandang sendiri. “Hampir setengah dari skuad Brighton terdiri dari mantan pemain Eredivisie. Betapa hebatnya sistem pembinaan sepak bola Belanda.”

“Hal itu kadang-kadang ditertawakan dengan sinis, terutama oleh mantan pemain internasional di studio TV, tapi Brighton kini berada di peringkat keenam Premier League dengan pilar-pilar seperti Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu, dan Olivier Boscagli,” tutup Spaan.

Jurnalis itu melihat seorang kenalan lama bermain melawan Chelsea. “Setelah babak pertama, Wieffer digantikan oleh Joël Veltman, pemain andalan Eredivisie lainnya. Yang terakhir ini pernah mengalami nasib sial bermain di Ajax, di mana pemain-pemain seperti ini kurang dianggap serius. Bukan masalah Veltman.”

“Brighton menang 3-0, Kadioglu mencetak gol pertama dan menjadi yang terbaik,” tutup Spaan, yang bahkan tidak menyebut nama mantan pemain Feyenoord, Yankuba Minteh.

Kontrak Veltman di Brighton akan berakhir setelah musim ini. Ia telah memainkan 188 pertandingan resmi untuk klub Inggris tersebut.

Bersama Ajax, jumlah penampilannya pada 2020 mencapai 246 pertandingan resmi. Veltman memenangkan enam gelar utama Belanda di Amsterdam.